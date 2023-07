El grupo de restauración Con Fuego confía en UniversalPay: pagos integrados y una mejor experiencia de cliente

UniversalPay, a través de su solución ClearONE y del acuerdo firmado con ITOS, como fabricante de dispositivos, y con ADATIO Sistemas, que ha aportado su software de gestión de comandas, ofrece a la cadena, una solución a medida que permite, no solo cobrar y cerrar mesa. También, tomar la comanda, sacar el ticket o hacer el cierre de caja, todo desde un solo dispositivo.

Pagos integrados para una mejor experiencia de cliente

Joaquín y Paco Capel, fundadores del grupo, comentan: “tras hacer un amplio estudio de mercado, nos decantamos por la solución de UniversalPay, porque, además de ofrecer mejores condiciones económicas, nos facilita mucho la gestión con el cliente, lo que permite dar un mejor servicio, más ágil y eficiente”. Una colaboración que comenzó a principios de año con los restaurantes SteakBurger y que, tras el éxito, están extendiendo al resto de establecimientos.

A día de hoy, la solución ClearONE de UniversalPay, está presente en 18 de los 22 establecimientos del grupo “Con Fuego “, con más de 90 terminales de ITOS CM5 All in one. Una colaboración donde UniversalPay pone la pasarela y la adquirencia, ITOS es el fabricante del dispositivo, y que ADATIO Sistemas completa con su software de gestión.

Fue en 2012, cuando los hermanos Capel se lanzaron al mundo de la restauración con la hamburguesería y asador SteakBurguer UniversalPay

Un grupo en plena forma que sigue su expansión

Fue en 2012, cuando los hermanos Capel se lanzaron al mundo de la restauración con la hamburguesería y asador SteakBurguer, al que siguió el italiano Ôven Mozarella, en 2014, y Santita Carbón Mexicano, en 2019. A posteriori, añadieron otras dos marcas, Pizzart y la cafetería Pura Kaffeina. Ahora, dentro de su estrategia de crecimiento, Con Fuego ha sumado a su grupo de restauración a Superchulo, una opción de comida saludable que ya ha triunfado entre el público madrileño y con la que amplían su mercado y perfil de clientes.

Además, este mes de julio abren en Madrid un nuevo local de SteakBurger en Las Tablas y un Pizzart en la calle Recoletos. De cara al inicio del próximo curso, están previstas otras cuatro nuevas aperturas en la capital: el esperado Superchulo de la calle Fuencarral, otro SteakBurguer en la zona de Azca y, para cerrar el año, completarán su apuesta por la Gran Vía – donde cuentan con un inmenso espacio gastronómico en el número 55 - con un Ôven Mozarella y un Superchulo. En total, serán 6 solo en 2023.

Partnerships, claves para la innovación en el sector de los pagos

“A lo largo de estos años hemos aprendido que ir solos es muy complicado, que si queremos seguir el compás que nos marca la innovación y las necesidades de los clientes, debemos hacerlo juntos” añade Jesús Molina, quien lidera el área de partners de UniversalPay. Como veíamos antes, el éxito de esta solución es consecuencia de una alianza previa con ITOS y ADATIO Sistemas, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio y tecnología al sector de la restauración.

Los avances tecnológicos en el sector de los pagos vienen, principalmente, de la mano de partnerships como este. “El mundo se ha convertido en un entorno sin fronteras, sin barreras, en el que cualquier empresa puede estar en múltiples mercados apenas sin dificultad. Sin embargo, que una sola compañía sea capaz de gestionar y ofrecer todos los servicios que necesita el cliente, es muy complicado”, concluye Molina.

Gracias a ClearONE, en UniversalPay esperan seguir creciendo a buen ritmo en el sector de la hostelería y la restauración UniversalPay

Restauración: los pagos digitales llegaron para quedarse

Gracias a ClearONE, en UniversalPay esperan seguir creciendo a buen ritmo en el sector de la hostelería y la restauración, donde otros grandes grupos como Azotea, propietarios de la Azotea del Círculo de Bellas Artes y Picalagartos Sky Bar & Restaurant en plena Gran Vía madrileña o el Cuartel del Mar en Chiclana de la Frontera, también han confiado en sus soluciones para mejorar la atención y experiencia del cliente, así como agilizar trámites y gestiones.

La realidad es que el uso del efectivo se está reduciendo a pasos agigantados, frente al crecimiento de las demandas de los clientes, que buscan una experiencia personalizada y única. Además, el sector de la hostelería se enfrenta a otros retos, como el aumento de los precios o la falta de personal para sus negocios. Aquí las soluciones de pago pueden ayudar a mejorar el servicio de los clientes, pero también pueden ser un aliado de los empleados, que gracias a la tecnología pueden ahorrarse paseos innecesarios, errores, o tareas tan básicas como el cierre de caja o cuenta.

UniversalPay cuenta también con otras soluciones específicas para el sector de la restauración, entre las que destacan: Scan & Pay, que facilita el pago en mesa desde el teléfono móvil, los tótems de autoservicio para agilizar los pedidos, y por último, su revolucionario sistema de Cobro en Mesa Integrado (CMI), que permite que el cobro generado en el TPV/POS sea capturado desde el dispositivo de pago. De esta forma, el camarero tiene el control de la cuenta de cada una de las mesas.