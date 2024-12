“Kopernica, una IA para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones más humanas y eficaces”

La inteligencia artificial está empezando una transformación enorme. De hecho, ahora la IA apunta a ser más personalizada, ética y enfocada en las personas, no solo para hacer tareas, sino también para entender emociones y tomar decisiones con valores. “Este es un territorio que actualmente estamos explorando de manera intensa en el entrenamiento de nuestros modelos. Buscando un cambio, y lo hacemos con una tecnología que mezcla ciencia, ética y un toque humano”, asegura Juan Graña, CEO de Neurologyca, hablando de Kopernica.

¿Podrías explicarnos en qué consiste Kopernica y qué la hace única en el mercado?

Kopernica es nuestra plataforma de Neuro IA diseñada para medir, comprender y analizar emociones, estados cognitivos y comportamientos humanos en tiempo real. Lo que la hace única es su capacidad para capturar más de 90 emociones y 18 estados mentales además de rasgos de personalidad y medición atencional, todo ello con una precisión y validez científica que superan a cualquier tecnología actual en el mercado. Además, Kopernica no se basa en sistemas obsoletos y comunes actualmente de expresiones faciales, sino en una tecnología avanzada de visión artificial y procesamiento de lenguaje natural que permite una comprensión profunda y contextual. Otro diferencial clave es su enfoque ético: opera como una tecnología “faceless”, lo que significa que no almacena datos personales identificables, garantizando así la privacidad y el cumplimiento normativo. Kopernica no solo mide, sino que ayuda a las organizaciones a tomar decisiones más humanas y eficaces.

¿Qué tecnologías y metodologías utiliza Neurologyca en el desarrollo de Kopernica para interpretar y comprender los procesos emocionales, conductuales y cognitivos humanos?

Buscamos que Kopernica se convierta en una herramienta versátil y transformadora porque, más allá de su tecnología, sus aplicaciones tienen un impacto real y tangible en diversos sectores. Por ejemplo, en el ámbito de la seguridad, nuestra solución beSafe es crucial. Imagina un entorno laboral donde los riesgos no son evidentes, pero el estrés o la fatiga de un operario pueden poner en peligro la seguridad de todos. Con beSafe, Kopernica detecta estos indicadores en tiempo real, alertando antes de que ocurra un accidente. Es como tener un sistema de “inteligencia emocional preventiva” trabajando a tu favor.

En el área de recursos humanos, nuestra solución está ayudando a las empresas a ir más allá del currículum y las entrevistas tradicionales. Su objetivo primordial es la comprensión y evaluación del talento. Hoy, las organizaciones necesitan entender a las personas de forma más integral, considerando sus competencias y cómo estas influyen en su desempeño.

Resultado de la evaluación y medición de Kopernica Neurologyca

Interesante…

Sí. Y la salud mental es otro campo donde Kopernica está marcando la diferencia. Cada vez más empresas e instituciones buscan herramientas que no solo identifiquen problemas emocionales como el estrés o la ansiedad, sino que también los detecten temprano para prevenir crisis mayores. Kopernica es capaz de medir estas señales en entornos laborales o en interacciones humanas, ofreciendo datos valiosos para cuidar el bienestar de las personas.

En el sector del marketing, Neuromarketing es una de nuestras soluciones más demandadas y donde Neurologyca ha sido imbatible. Hoy en día, las marcas ya no buscan solo vender, quieren conectar emocionalmente con sus clientes. Kopernica permite medir el impacto y la aceptabilidad que despiertan sus campañas, ya sea un anuncio, una marca o incluso el diseño de un producto. Esto ayuda a las marcas a ajustar sus estrategias y crear mejores experiencias.

Otro ejemplo está nuestras aplicaciones para espacios físicos. Piensa en un centro comercial o un evento masivo. Con Kopernica, se puede medir masivamente la experiencia que las personas experimentan en estos lugares en tiempo real, o bien los niveles de riesgo derivados de las actitudes o comportamientos.

El mayor impacto de Kopernica radica en su capacidad de adaptarse a las necesidades de diferentes sectores, siempre respetando la privacidad y con un enfoque ético. Está diseñado para ser una solución transversal con una combinación de ciencia, tecnología y humanidad.

En términos de privacidad y ética, ¿cómo garantiza Kopernica la protección de los datos personales y la confidencialidad de los usuarios en sus análisis?

La ética y la privacidad son pilares fundamentales en el diseño de Kopernica. Nuestra tecnología opera bajo un enfoque de Privacy-by-Design, lo que significa que desde su concepción está diseñada para proteger la identidad de las personas. Implementamos anonimización total de datos: Kopernica convierte la información en números y patrones que no pueden ser vinculados a personas específicas. Además, cumplimos con las regulaciones más estrictas como el GDPR y el EU AI Act, garantizando transparencia en cómo se recopilan, procesan y almacenan los datos. Además de cuidar la privacidad técnica, hacemos auditorías éticas de forma regular y entrenamos nuestros modelos para evitar sesgos. Así nos aseguramos de que nuestras soluciones sean justas y respeten siempre la dignidad de las personas.

Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son los próximos pasos para Neurologyca y Kopernica en el desarrollo de la IA, y cómo planeáis adaptaros a las nuevas tendencias y desafíos del sector?

El futuro de Neurologyca y Kopernica se enfoca en tres grandes objetivos. Primero, seguimos mejorando nuestras tecnologías, integrando funciones con IA generativa y agentes inteligentes para crear interacciones más naturales y adaptativas. Segundo, queremos llevar nuestra tecnología al mundo, con planes de expansión en mercados clave como Estados Unidos y Asia, donde la IA está creciendo rápidamente. Por último, estamos comprometidos con una IA ética y responsable, trabajando junto a reguladores y universidades para establecer estándares globales.

Creemos que la IA debe empoderar a las personas, no reemplazarlas, y nuestra meta es liderar este cambio hacia una tecnología más comprensible, útil y humana. Innovamos constantemente, pero siempre manteniendo los valores que nos definen. Kopernica no es solo tecnología avanzada, es un paso hacia una conexión más auténtica y significativa entre humanos y máquinas.

www.neurologyca.com

www.kopernica.io