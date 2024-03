Mar Flores ha encontrado el dúo perfecto para presumir de vientre plano y combatir la celulitis a cualquier edad

Aunque ahora te resulte lejano eso de lucir abdomen con las temperaturas tan bajas que tenemos esta semana, ¡solo quedan 9 días para primavera! O lo que es lo mismo, dos semanas para que llegue el momento de lucir vientre plano con las prendas crop o los pantalones de tiro bajo que hemos rescatado del fondo del armario, y olvidarnos de la temida celulitis. Pero como mujer previsora vale por dos, Mar Flores ya ha empezado a utilizar este dúo súper intensivo que ayuda a combatir la celulitis más resistente, prevenir su aparición, tonificar el abdomen y reducir centímetros de muslos, glúteos y abdomen. Aunque está claro que, presumir de un vientre plano y no tener celulitis, no es solo una cuestión de ejercicio, si no de tener una rutina saludable y utilizar estos dos aceites de e'lifexir de los que te vamos a hablar y que a nosotras ya nos han conquistado y también a celebrities como Eugenia Osborne y Mar Flores. Se trata de e'lifexir: Vientre Plano Intensive Aceite, que junto a la práctica de hipopresivos, son el mejor aliado para lucir un abdomen de acero esta primavera. Pero no solo eso, Mar Flores también ha encontrado el producto ideal para combatir la celulitis, estamos hablando de e'lifexir Minucell Intensive Aceite.

Y es que e’lifexir es la marca número 1 en anticelulíticos* que ha enamorado a las consumidoras. Nosotras no creemos en los milagros, pero sí en estos dos productos de e'lifexir de Laboratorios Phergal de los que somos muy fans en la redacción, y son perfectos para tener una piel firme, prevenir la temida celulitis y lucir el vientre plano perfecto. Y así nos lo explica Mar Flores en su cuenta de Instagram: "A estas alturas, todos sabemos que la constancia es clave para mantenerse en forma. Pero yo, además, confío en este dúo de e'lifexir, compuesto por Minucell Intensive Aceite y Vientre Plano Intensive Aceite. Estos productos son mi secreto para reducir y prevenir la celulitis, además de tonificar el abdomen. Sin duda, son la mejor combinación para potenciar los resultados de mis retos de 21 días, junto con una alimentación equilibrada".

Dos productos de e'lifexir que puedes encontrar de venta en farmacias, parafarmacias de El Corte Inglés y en su web www.elifexir.com.

e'lifexir Vientre Plano Intensive Aceite (ahora por solo 20,83 euros en su web)

e'lifexir Vientre Plano Intensive Aceite es un potente tratamiento remodelador abdominal con ingredientes de origen natural que se ha convertido en un imprescindible para Mar Flores. Este producto ejerce una triple acción ya que reafirma y nutre gracias a la combinación de sus poderosos activos como el extracto oleoso de semillas de Pimienta Rosa -que favorece la producción y reduce el almacenamiento de grasa- que es su principal activo. Además, ayuda a romper los nódulos de grasa de la zona del abdomen y de la cintura con una combinación de aceites esenciales, como el Pomelo Blanco, el aceite Bio de Limón y de Geranio, que reafirman y tensan la piel; los aceites nutritivos de Avellana, Arroz y Chía son ideales para rejuvenecerla y nutrirla. ¿Lo mejor? Que son ideales para rejuvenecerla y nutrirla, recuperando su luminosidad reduciendo hasta 4 cm el contorno abdominal y aumentando hasta un 18% la firmeza, hidratación y elasticidad de la piel (EFI 2021-004).

e'lifexir Vientre Plano Intensive Aceite e'lifexir

¿Cómo aplicarlo? Antes de la práctica de hipopresivos, masajeando las costillas con los dedos hacia dentro y acabando con masajes circulares en el abdomen hasta su total absorción. Se recomienda combinarlo con e'lifexir Vientre Plano Intensive Sérum para potenciar sus efectos en segundo lugar.

e'lifexir Minucell Intensive Aceite(rebajado a 21,56 euros en su web)

Hablamos de este tratamiento que ejerce una triple acción: anticelulítico, drenante y reafirmante, que ya ha enamorado a Mar Flores. Un producto que cuenta con los poderosos activos del Aceite de Ciprés, el de Niaouli o el de Lavanda, Forskolin y el extracto de Té Verde. Además, contienen aceites reafirmantes que son el Olus Oil y el Aceite de Arroz, y el Aceite de Avellana Bio que es reafirma, tonifica y devuelve la elasticidad a la piel. Pero este producto no solo ha enamorado a Mar Flores, también a las lectoras y consumidoras que le otorgaron el premio de Belleza Glamour 2023 en la categoría de cuerpo al mejor tratamiento específico. Un aceite de tacto suave que nos ha ayudado a reducir la celulitis más resistente de grado II, III y mixta, así como a drenar líquidos. Disminuir centímetros de glúteos, y también nódulos de grasa. Si empiezas ahora, aún estás a tiempo de mejorar el aspecto de tu cuerpo antes de verano ya que reduce hasta 6 cm en el contorno del glúteo y hasta 5 cm en los muslos en tan solo 8 semanas (EFI 2023 -007).

e'lifexir Minucell Intensive Aceite. e'lifexir

¿Cómo aplicarlo? Pon el aceite en la palma de la mano, caliéntalo ligeramente frotando y a continuación aplícalo sobre el área con celulitis, y con los dedos, ve estirando la piel en dirección ascendente durante unos 5 minutos con cada pierna. Después, masajea estirando con las dos manos y ejerciendo presión, ejerciendo presión, mejor si lo haces con la tabla de madera de e'lifexir, ya que la maderoterapia ayuda a minimizar la retención de líquidos y tratar la grasa localizada. También se recomienda usar la yema de los dedos para dar pequeños golpecitos sobre la zona porque esto ayuda a reactivar la circulación de la sangre. Por último, masajea con movimientos circulares siguiendo, primero, el sentido de las agujas del reloj. Luego, hazlo hacia el sentido contrario.

¿Preparada para lucir tus mejores looks esta primavera? Nosotras vamos a empezar hoy mismo aplicarnos estos dos productos de e'lifexir, e’lifexir Vientre Plano Intensive Aceite y e’lifexir Minucell Intensive Aceite, como hace Mar Flores, para lucir radiante en los próximos meses.

(*Fuente: IQVIA. Marca más vendida mercado anticelulíticos (Farmacia y Parafarmarcia) año 2023 Sales Unit. En España)