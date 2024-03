Mar Flores ha encontrado el sérum que resucita la piel y calma la mente que se va a convertir en tu nuevo favorito

¿El secreto de la eterna juventud? Hasta ahora solamente nos sonaba a dioses, mitologías y sueños varios, pero ahora ya es realidad gracias Atashi Celullar Cosmetics. Estamos hablando del último lanzamiento de la firma cosmética, que salió hace poco más de un mes al mercado y ya ha conquistado a Mar Flores. Pero no solo a ella, también a Carmen Lomana y Eugenia Osborne. L’Essenza Eterna, es un un sérum todoterreno que resucita tu piel, calma tu mente y contiene 99,6% de ingredientes naturales, Bakuchiol (fitoretinol) y el Ácido Ferúlico, ambos 100% puros de origen natural y, Extracto de Romero y el Essence-Myrothamnus "la planta de la Resurección". Pero no solo ha enamorado a las pieles más exquisitas de las celebrities, también se ha convertido en el gran aliado de las editoras de belleza, y en nuestra redacción no falta en todos los neceseres, ya sea para pieles maduras o más jóvenes. Tanto si eres de las que quiere retrasar ese momento lo máximo posible como si deseas suavizar los signos de envejecimiento, el último lanzamiento de Atashi Cellular Cosmetics está pensado para ti y para todas las mujeres de tu familia.

"Os traigo mi nuevo descubrimiento de Atashi Cellular Cosmetics que como ya sabéis es mi marca de confianza. El nuevo sérum L’Essenza Eterna", explica Mar Flores en este vídeo en su cuenta de Instagram que nos muestra como aplicar este producto que es de lo más adictivo por su efecto flash desde el primer día. Porque sérums antienvejecimiento en el mercado hay tantos como mujeres, pero L'Essenza Eterna ya ha revolucionado nuestra rutina de belleza y la de nuestras celebrities. Un producto pensado para revivir la actividad celular de nuestra piel y aportar la elasticidad, luminosidad y firmeza que tanto buscamos. Además, fortalece y protege mediante potentes antioxidantes y reequilibra el biorritmo de la piel.

Este sérum es un cosmético inteligente. L’Essenza Eterna promete alinearse con los ritmos circadianos de tu piel, asegurando que cada aplicación sea un paso hacia delante en tu viaje hacia la belleza atemporal, potenciando los resultados en la lucha contra los signos del tiempo.

L'Essenza Eterna ya está a la venta en farmacias, parafarmacias de El Corte Inglés y en la web de Atashi Cellular Cosmetics.

Cofre de L'Essenza Eterna, de Atashi

Este tratamiento promueve la regeneración celular para un efecto antiedad inmediato. Atashi

No es magia, es L'Essenza Eterna que se ha convertido ya en nuestra alternativa preferida al clásico retinol con un 99,6% de ingredientes de origen natural, perfecto para pieles sensibles. Por un lado, al

Bakuchiol (o fitoretinol) se le conoce como el "retino!" vegano y, entre sus beneficios, encontramos que disminuye significativamente la hiperpigmentación y contribuye a un tono mucho más uniforme. El Bakuchiol funciona ele forma conjunta con un cóctel de activos y vitaminas 100% puros y de origen natural que protegen y aportan bienestar a la piel. El Methylsilanol es un componente que desempeña un papel vital en la salud y apariencia ele la piel contribuyendo a la formación de colágeno y la elastina promoviendo la regeneración natural. El Ácido Ferúlico natural 100% puro y el Extracto de Romero son dos poderosos antioxidantes que aportan firmeza, refuerzan la barrera cutánea, reequilibran el biorritmo de la piel, aumentan la hidratación y reducen el enrojecimiento. Pero el verdadero secreto que esconde este sérum, y que lo diferencia ele tocios los que hemos probado hasta la fecha es el Myramaze ®- Essence-Myrothamnus, conocido como "la planta de la resurrección" que ayuda a reducir arrugas, promueve la relajación y devuelve la luminosiclacl a tu rostro. Promueve la relajación y el rejuvenecimiento de los fibroblastos, reduciendo las arrugas y haciendo que el rostro luzca más descansado. También tiene efectos hidratantes y fortalecedores de la barrera cutánea.

Un nuevo lanzamiento que ha llegado para revolucionar la cosmética también en las pieles más jóvenes porque nos protege de los radicales libres como son la luz azul de los dispositivos electrónicos y de la radiación Wifi. O lo que es lo mismo, algo a lo que estamos todos expuestos 24/7, y cada vez más. Una barrera natural gracias a los Betacarotenos y la Luteína natural, además de la Vainilla Planifolia que de entre las 117 especies que existen en el planeta, es la única con propiedades regenerantes y antiedad, y la Vitamina E reducen el inflammaging, y atenúan las líneas de expresión y mejoran la elasticidad de nuestra piel. Y por último, pero no menos importante, el Aceite de Avellana BIO que hidrata y nutre. El Aceite de Avellana Bio es rico en ácidos grasos (omega 6 y 9), vitamina A y E, y fitoesteroles. Además, es la base perfecta para los productos de belleza natural y sensoriales. Este aceite proporciona una intensa hidratación y nutrición.

¿Cómo aplicar L'Essenza Eterna?

Aplica una o dos pulsaciones y acércate las manos a la cara y respira profundamente tanto en tu rutina de día como en la de noche. Sobre la piel limpia, realiza un un masaje con las manos o uno linfático con el Gua Sha Corazón Estriado de Ágata que viene de regalo con exclusivo cofre de lanzamiento.

La eterna juventud que tanto buscamos, y que ahora nos la trae Atashi Cellular Cosmetics con este sérum llamado L'Essenza Eterna que ya se ha convertido en el mejor aliado de belleza de Mar Flores. ¡Resucita tu piel y calma tu mente con L'Essenza Eterna!