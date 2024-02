Paula Echevarría nos ha conquistado con el producto perfecto para un efecto glow inmediato sin maquillaje

Paula Echevarría nos ha chivado uno de sus secretos mejor guardados para una piel perfecta, con ese 'efecto glow' que tanto buscamos y sin maquillaje. Porque sí, es posible y también en una piel más madura como la de la actriz asturiana que ya roza los 50 años, aunque no lo parezca. Porque además de una rutina diaria de cuidado, Paula Echevarría es fan de la DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi Cellular Cosmetics que también utiliza Carmen Lomana o Eugenia Osborne. ¿Aún no sabes qué es una DD Cream? Es un tratamiento facial antiedad que combina los beneficios de varias cremas en una sola, incluyendo los beneficios de una BB cream (bálsamo perfeccionador de la piel), una CC cream (crema correctora de color), y una hidratante con protección solar. La "DD" en DD cream significa "defensa diaria" o "dinámica diaria" y se utiliza para hidratar la piel, corregir imperfecciones, igualar el tono del rostro, y proporcionar protección contra los rayos UV del sol. También puede ayudar a reducir la apariencia de líneas finas y arrugas, y la de Paula Echevarría es la que todas nuestras famosas adoran, la DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi Cellular Cosmetics.

"La primera vez que os hable de ella fue en pandemia cuando siempre me preguntabais cómo hacía para tener buena cara sin que se me viera maquillada. Desde que la descubrí, y no es frase publicitaria, no puedo vivir sin ella. Es lo que uso a diario, hasta para entrenar me la pongo, porque además de hacer buena cara, unificar el tono y darle un toque glow a la piel, es tratamiento. Tiene efecto lifting, antiarrugas e hidratante, es mi mejor aliada. Y antes había solo un tono, pero hay cuatro, el mío es el cuatro pero no es nada oscuro. De verdad, es mi producto favorito", ha explicado Paula Echevarría en su cuenta de Instagram.

Stories de Paula Echevarría. @pau_eche

Un truco para lucir una piel perfecta sin maquillaje y con mucho 'glow'. No podía ser otro que la DD cream de Atashi que nosotras no dudamos en aplicarnos cuando necesitamos un toque extra de luminosidad sin necesidad de maquillaje durante todo el año, especialmente en verano. Pero no solo eso, además, como deja claro Paula Echevarría es perfecta para tu tez, hasta para entrenar con ella. Una DD Cream de Atashi Cellular Cosmetics que está disponible en su web, en farmacias, parafarmacias y en El Corte Inglés.

DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi(ahora por 28,24 euros)

La DD Cream que funciona como tratamiento antiedad 8 en 1, de Atashi Cellular Cosmetics es un tratamiento ideal para realzar tu belleza natural y además lucir perfecta en muy poco tiempo como hace Paula Echevarría para ese efecto no make-up -make up. Un producto que funciona como tratamiento, aportando luminosidad y buena cara al instante aplicando una pequeña cantidad en el dorso de la mano y extendiendo sobre el rostro con pequeños toquecitos, hasta que se funda con la piel. Entre sus propiedades resalta que atenúa las manchas y minimiza los poros, con efecto botox natural que aporta el Spilanthol®50 y protege con SPF 15. Pero no solo eso, también Extracto Biotecnológico de Gardenia Jasminoide que es regeneradora de colágeno nativo, y Perla Negra para realzar la sensualidad de la piel, Retinol liposomado, vitamina C y E, y Micropigmentos ultraintensos y Dermosens Acticire que calma la piel y aceites biológicos de Jojoba, Mimosa y Meadowfoam.

DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15. Atashi

- Corrector antiarrugas profundas: Incrementa la producción de colágeno, restaura la matriz celular y tiene efecto lifting inmediato para reducir el tamaño de las arrugas.

- Efecto antiestrés: Activos que favorecen la liberación de neurotransmisores involucrados en la relajación y el confort de las terminaciones nerviosas existentes a flor de piel para mejorar el tono.

- Daily Defense: Las defensas de tu piel aumentan, mejorando la protección de las manchas solares a la vez que los poros y el microrelieve se atenúan. Elimina las imperfecciones, le devuelve la luminosidad perdida y le dan un aspecto eternamente joven.

DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15. Atashi

¿Cómo aplicar la DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi? Sobre la piel limpia del rostro y cuello o después de aplicar tu tratamiento hidratante habitual. Es muy fácil de aplicar, lo puedes hacer directamente con las manos para conseguir esa cobertura más ligera y que se funda aún más con la piel.

Lo que está claro es que nosotras vamos a hacer como Paula Echevarría, y vamos a lucir una piel glow sin necesidad de maquillaje con la DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi. ¿Te apuntas a probarla?