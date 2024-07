¿Qué banco paga más por los plazos fijos en julio de 2024?

Aunque el verano sea época de vacaciones, de parar y de desconectar, muchos sectores no descansan y el de los productos financieros no es una excepción. De hecho, la batalla por captar clientes en este mes de julio no cesa y los depósitos a plazo fijo continúan siendo un reclamo muy utilizado por los bancos en estas fechas.

“Es cierto que la caída de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) ha propiciado que la rentabilidad de algunos depósitos haya bajado”, reconocen desde el comparador financiero HelpMyCash.com. No obstante, en este momento es posible aprovechar intereses que se acercan al 4% TAE con los mejores depósitos que se pueden contratar en el mercado europeo.

Depósitos europeos a plazo fijo que rozan el 4% TAE

Basta con echar un vistazo a la oferta actual, sobre todo a nivel europeo, para comprobar que los plazos fijos interesantes todavía existen. Eso sí, cuanto más cortos sean esos plazos, mayor rentabilidad. Como ejemplo, el Depósito Facto a tres meses al 3,80% TAE, que permite invertir desde 5.000 euros y está protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de Italia.

Por su parte, también tiene una rentabilidad cercana al 4% TAE el Depósito a seis meses de Novum Bank, que está garantizado por el FGD de Malta. Concretamente, al 3,70% TAE. Pero, la inversión que se puede hacer en este caso está más acotada, puesto que tiene que ser de entre 10.000 y 100.000 euros.

Al mismo tiempo, para quienes prefieran un plazo fijo más extenso, el mercado también plantea alternativas interesantes, sobre todo, con tres depósitos a un año que se contratan a través de la plataforma Raisin. Son el de Blue Orange (3,65% TAE), el de Haitong (al 3,61% TAE) y el de Banca Progetto (al 3,60%TAE), los cuales están cubiertos respectivamente por los FGD de Letonia, Portugal e Italia.

Opciones al 4% TAE en España, como Mediolanum

Por otro lado, hay quienes por comodidad prefieren echar un vistazo a los depósitos que ofrece el mercado español. En este contexto, uno destaca sobre los demás, principalmente, por su atractiva remuneración: el Depósito 4.0 a 6 meses de Banco Mediolanum.

Ahora mismo, ofrece un 4% TAE a los clientes que inviertan entre 10.000 y 50.000 euros. Banco Mediolanum tiene sus depósitos protegidos por el FGD de España. Eso sí, el banco exige tener 3.000 euros en fondos de inversión, seguros de vida o planes de pensiones o domiciliar una nómina o pensión de al menos 700 euros para ganar el 4%.

Las cuentas remuneradas, otra alternativa muy rentable

Y para quienes huyan de la rigidez de los plazos fijos de los depósitos, hay una alternativa que gana popularidad mes a mes: las cuentas remuneradas. Productos idóneos para el día a día, ya que permiten retirar el dinero en cualquier momento sin ninguna penalización por ello.

En este momento hay cuentas con las que es posible encontrar rentabilidades muy similares a las de los depósitos más apetecibles. Una buena muestra de ello es la Cuenta de Ahorro Trade Republic, al 3,75% TAE, con la que se pueden ganar hasta 1.875 euros en un año, ya que permite rentabilizar hasta 50.000 euros.

También hay una cuenta con la que se puede conseguir una rentabilidad del 3,8% TAE. Es la Cuenta de Ahorro N26 que ofrece este interés a quienes contraten al mismo tiempo la Cuenta N26 Metal, que tiene un coste desde 13,5 euros al mes. De lo contrario, la rentabilidad bajará al 2,26% TAE, pero sin comisiones ni condiciones de ningún tipo.

En definitiva, el mercado financiero no descansa en julio y presenta opciones para perfiles que busquen productos con los que rentabilizar ahorros durante los próximos meses.