Por qué cada vez más padres abren una cuenta a sus hijos y por qué tú también deberías hacerlo

Hasta hace unos años, los menores, a lo sumo, podían tener una cuenta de ahorro gestionada por sus padres para guardar el dinero que les fueran regalando y un carné joven que hacía las veces de tarjeta de débito.

Ahora, pueden tener su propia aplicación para acceder a su cuenta, vincular su tarjeta con un wallet para pagar con su móvil e, incluso, enviar dinero por Bizum si sus padres les dan permiso. Los bancos españoles han sacado toda su artillería para captar a los más pequeños de la casa y han rediseñado su oferta de cuentas para niños.

Pero no solo se trata de atraer a los más pequeños, sino también de convencer a sus padres. Por eso, los bancos permiten a los progenitores supervisar las operaciones de sus hijos, decidir qué servicios pueden usar y estar informados en tiempo real.

En España, el 55% de los alumnos de 15 y 16 años tienen una cuenta bancaria, un punto porcentual por encima del promedio de la OCDE, de acuerdo con el Informe PISA 2018.

Sin embargo, la revolución de las cuentas para niños no radica únicamente en los esfuerzos de los bancos para hacer más atractivos sus productos, sino en el interés de muchos padres por enseñar a sus hijos a relacionarse con el dinero. Las cuentas para niños y adolescentes son una herramienta para que los menores mejoren su educación financiera, explican fuentes del comparador de productos financieros HelpMyCash.com. Pueden aprender a administrar su paga, ver en qué gastan su dinero y ahorrar.

“Cuando son muy pequeños, los padres pueden usar la cuenta simplemente para guardar el dinero que le vayan regalando a los niños y para domiciliar sus becas, pero a medida que crecen pueden utilizarla para enseñar a sus hijos a ahorrar, para explicarles cómo funcionan los bancos o para enviarles su paga”, señalan en HelpMyCash.

El estudio Banking on the Future: Minor-owned Accounts and Financial Inclusion de Carly Urban, recogido por BBVA, revela que las cuentas permiten a los menores “aprender a estar mejor preparados para administrar la liquidez, planificar las deudas y suavizar el consumo”.

Cuentas para niños sin comisiones

Los principales bancos de España comercializan cuentas para niños. La Cuenta Online para menores de BBVA no tiene comisiones de mantenimiento. De 0 a 11 años, los padres pueden usar la cuenta para guardar el dinero del niño. A partir de los 12 años, los menores podrán empezar a usar su propia tarjeta para pagar sus compras y sacar dinero. Junto con la tarjeta de débito, que es gratuita, tendrán una cuenta sin comisiones, una app adaptada a su edad, una cuenta de ahorro y la posibilidad de enviar dinero por Bizum si sus padres les dan permiso.

Los padres pueden controlar los movimientos del niño. Pueden definir cuánto puede gastar y dónde, recibir notificaciones cada vez que haga un pago, un reintegro en un cajero o use Bizum y enviarle su paga directamente a su cuenta.

ImaginTeens de CaixaBank es una app para niños de 12 a 17 años que incluye una cuenta sin comisiones y una tarjeta de débito. Al igual que BBVA, el banco ofrece a los menores la posibilidad de usar Bizum. La Cuenta Mini del Santander, disponible para niños y jóvenes de entre 0 y 17 años, tiene menos funcionalidades: los niños tendrán una cuenta y una tarjeta prepago sin comisiones, pero no dispondrán de una app ni de Bizum.

Los bancos fintech también han apostado por las cuentas para niños. Revolut ha lanzado una cuenta gratuita llamada Revolut <18 disponible para jóvenes de entre 6 y 17 años. Esta cuenta incluye una tarjeta de débito sin coste y una app para el adolescente. Para contratarla, el padre o la madre deben tener una cuenta abierta en Revolut. En función del plan que tengan contratado (uno gratuito o uno de pago), la cuenta del niño tendrá más ventajas.