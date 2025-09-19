Septiembre se despide con dos planes de ocio irresistibles para los amantes del cine y el teatro musical

El verano aún puede estirarse un poco más si sabemos dónde buscarlo. Aunque septiembre siempre trae consigo la vuelta a la rutina, los últimos días de este mes han llegado cargados de propuestas culturales y de ocio para exprimir al máximo la temporada.

En el norte, los amantes del séptimo arte tienen una cita ineludible con el Festival de San Sebastián, que durante nueve días convertirá la ciudad en un gran escaparate de cine, creatividad y cultura. Y si hablamos de clásicos que nunca pasan de moda, el musical Mamma Mía! continúa su gira por España conquistando al público con las canciones de ABBA.

Dos propuestas que ponen el broche final a un mes lleno de ritmo, emoción y cultura.

Festival de San Sebastián

Festival de cine de San Sebastián, el año pasado en su 72º edición Repsol

Del 19 al 27 de septiembre, el séptimo arte vuelve a transformar la ciudad en un gran escaparate cultural. Repsol será uno de los patrocinadores de la 73ª edición: estará presente respaldando el evento con soluciones energéticas para reducir la huella de carbono del festival y contribuirá creando experiencias únicas para que el público lo pase de cine.

Así, en la Plaza Okendo, junto con Kinótico —medio de comunicación de referencia en la industria audiovisual—, se instalará un espacio con un set de grabación para recibir a las estrellas, que brillarán bajo los focos de un lugar apoyado por energía solar.

Además, se realizarán cerca de 90 entrevistas con actores, actrices y cineastas, algunas de ellas abiertas a la participación del público. También se grabarán episodios de pódcast, habrá mesas redondas y otras sorpresas. En esta zona el visitante también podrá descansar, recargar su móvil o dispositivo con energía solar y vivir una experiencia de cine en primera persona.

Repsol también suministrará combustibles 100% renovables para los tres grupos electrógenos de la Fiestas de Clausura del Festival, en el Palacio Miramar; para el traslado de invitados y personal; electricidad para la flota de vehículos eléctricos e híbridos enchufables del festival (con dos puntos de recarga eléctrica en la calle República Argentina) y acceso a su red pública de recarga en estaciones de servicio y vías cercanas.

Mamma Mía!

Uno de los camiones tráiler impulsados por combustible 100% renovable Repsol

El musical más emblemático de ABBA sigue conquistando escenarios tras 25 años de éxito internacional. Tras su paso por Málaga, en la actualidad la obra se representa en Bilbao hasta el 21 de septiembre. Después, continuará su gira por toda España hasta julio de 2026.

Durante todo ese trayecto, Repsol impulsará la gira aportando combustible 100% renovable a los cinco tráileres de producción.

Desde su debut en Londres, en 1999, esta producción a gran escala ha conquistado a más de 70 millones de personas por todo el mundo. Ahora, en España, demuestra cómo la música y el teatro pueden seguir recorriendo el país con una menor huella de carbono.

Repsol en escena: tu nueva agenda de ocio

Si quieres estar al día, "Repsol en escena" es el magazine audiovisual que cada dos semanas te trae los planes culturales más destacados. Un espacio para descubrir qué está pasando y qué vendrá, con la energía como motor de todas las experiencias.

El programa se emite en Atresmedia a las 21:30 y en el canal de YouTube de Repsol, donde además encontrarás contenidos exclusivos como las agendas secretas de artistas y material inédito. La humorista Eva Soriano es la conductora de este magazine que muestra cómo el ocio se transforma cada vez más a través de las tecnologías para reducir su impacto ambiental.