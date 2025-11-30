“‘La tecnología solo tiene sentido cuando transforma el negocio del cliente”

¿Quién es el Grupo Ditech en el ecosistema tecnológico internacional?

El Grupo Ditech es una compañía multinacional de origen español especializada en ingeniería de software y desarrollo de soluciones digitales a medida. En la actualidad operamos en ocho países y tenemos proyectos activos en más de 21. Nuestro objetivo es transformar necesidades de negocio complejas en aplicaciones robustas, escalables y funcionales.

Contamos con más de 300 profesionales altamente cualificados y hemos desarrollado más de 200 soluciones tecnológicas en 15 países. No nos vemos como un simple proveedor, sino como un aliado estratégico que contribuye a mejorar la productividad y la eficiencia de nuestros clientes desde la tecnología.

En un sector tan competitivo como el desarrollo de software, ¿qué distingue a Ditech de otras compañías?

Nuestra diferenciación no radica en un único elemento, sino en la combinación de una metodología sólida, una cultura de ingeniería orientada a la calidad y una capacidad real de adaptarnos al negocio de cada cliente. Mientras otros se enfocan en entregar código, nosotros nos enfocamos en entregar valor. La cultura DevOps que hemos construido es un pilar clave. Nos permite coordinar de forma ágil a los equipos de desarrollo y operaciones, generar entregas frecuentes y asegurar ciclos muy cortos. Esto no solo acelera el time-to-market, sino que reduce errores en producción y facilita que el cliente valide el producto continuamente.

Otro factor fundamental es nuestra flexibilidad. Ajustamos nuestros procesos y equipos a la estructura, sector y madurez de cada cliente. Podemos trabajar inhouse, nearshore u offshore, lo que nos da un margen de adaptación muy amplio. Y, por último, mantenemos un compromiso firme con la calidad y la transparencia. Nuestras herramientas colaborativas aseguran que el cliente tenga visibilidad real del progreso del proyecto. Este nivel de comunicación es clave para construir confianza.

APP TISUR PUERTO Ditech

Destinan más del 25 % de sus ingresos a I+D. ¿Cómo se traduce eso en proyectos concretos?

Esa inversión se materializa en tres líneas principales. En primer lugar, nos permite aplicar ecosistemas tecnológicos avanzados en proyectos reales. Por ejemplo, hemos desarrollado plataformas de gestión de mercancías utilizando .NET Core, Python, React o Angular, apostando siempre por arquitecturas modernas y de alto rendimiento. En proyectos de Data Warehouse hemos integrado Power BI con Azure SQL Server para mejorar la disponibilidad y el rendimiento de los datos. En segundo lugar, la I+D nos permite mejorar continuamente nuestra metodología. Parte de nuestra cultura DevOps —integración continua, automatización de pruebas, despliegues ágiles— existe gracias a esa inversión. El cliente recibe software más maduro, más estable y entregado en ciclos más cortos.

Y, en tercer lugar, investigamos activamente en inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Esto nos permite desarrollar pruebas de concepto que luego se convierten en proyectos estratégicos, preparando a nuestros clientes para los desafíos del futuro.

Ditech defiende que su diferenciación no está en el código, sino en la entrega de valor al negocio y en su capacidad para abordar proyectos complejos con una visión global.

¿Qué beneficios reales ha aportado la cultura DevOps en velocidad, calidad y reducción de errores?

El impacto ha sido enorme. En velocidad, hemos reducido significativamente el tiempo desde que se escribe el código hasta que está en producción. El CI/CD automatiza pruebas, compilaciones y despliegues, lo que nos permite entregar funcionalidades en días o semanas. En calidad, la automatización de pruebas en cada ciclo evita regresiones e impulsa estándares uniformes. Nuestra PMO se encarga de validar y verificar cada entrega, y las revisiones por pares mejoran la robustez del código.

En reducción de errores, DevOps nos permite detectarlos muy temprano. Al eliminar silos entre desarrollo y operaciones y mantener un monitoreo constante, corregimos incidencias rápidamente y reducimos los riesgos para el usuario final.

ia para calculo de velocidad puerto Ditech

¿Qué proyectos concretos han desarrollado en inteligencia artificial generativa y qué impacto han observado?

Entendemos la IA generativa como un motor que debe integrarse directamente con los sistemas empresariales. Por eso trabajamos en soluciones que automatizan procesos complejos, como la interpretación de documentos o la gestión de flujos de trabajo en logística y finanzas. Esto reduce costes operativos y libera talento para tareas estratégicas. También desarrollamos sistemas de soporte a la decisión que interpretan datos y generan recomendaciones. En inventarios, por ejemplo, utilizamos IA para predecir demanda y generar órdenes de compra optimizadas, lo que mejora niveles de servicio y optimiza el capital circulante.

Y aplicamos IA a la personalización de la experiencia del cliente, desde contenido dinámico hasta asistentes virtuales más precisos. Hemos visto incrementos claros en retención y conversión.

La compañía asegura que la integración profunda de la IA generativa con los sistemas corporativos será la tendencia que más transformará el desarrollo de software en los próximos años.

En la modernización del puerto de TISUR en Perú, ¿cuáles fueron los mayores retos y aprendizajes?

Los retos técnicos fueron muy significativos. Integrar nuevos sistemas con plataformas heredadas exigió diseñar una capa de integración robusta. Además, al tratarse de un sistema crítico 24/7, debíamos garantizar cero interrupciones, por lo que aplicamos despliegues blue-green y canary releases. También trabajamos con arquitecturas de microservicios y .NET Core para asegurar escalabilidad. Como innovación añadida, incorporamos videoanalítica basada en IA para monitorizar vehículos a través del circuito existente. En gestión, los desafíos fueron la adopción del usuario y la alineación con los objetivos de negocio. Involucramos a los usuarios desde fases tempranas y mantuvimos comunicación constante con los responsables estratégicos.

El principal aprendizaje es que la modernización de sistemas críticos exige tanto precisión técnica como una gestión del cambio muy cuidada.

Juan Carlos Alvarado, Paula Alzate ,Andrés Felipe y Derly Massey, parte del equipo de desarrollo Ditech

¿Cómo gestionan equipos distribuidos entre Iberoamérica y Europa manteniendo la cercanía con los clientes?

Lo logramos gracias a tres pilares. Primero, un modelo flexible: ofrecemos equipos inhouse, nearshore u offshore según las necesidades del cliente y del proyecto. Segundo, una cultura de colaboración remota muy madura, apoyada en metodologías ágiles y herramientas que permiten comunicación fluida y visibilidad continua. Y tercero, presencia local. Estar en ocho países nos da conocimiento cultural, regulatorio y de mercado, lo que nos permite actuar como un socio cercano.

¿Qué tendencias tecnológicas marcarán el desarrollo de software en los próximos años?

Veo cuatro tendencias claras. El desarrollo asistido por IA multiplicará la productividad de los equipos. La ingeniería de plataformas se consolidará para reducir complejidad en entornos cloud-native. El software sostenible será una prioridad, optimizando consumo y eficiencia. Y la seguridad integrada desde el diseño —DevSecOps— será el estándar. Nos estamos preparando para liderar esta transición y acompañar a nuestros clientes en ese camino.

