¡Únete al Reto Go Fit Go Firm y luce un cuerpo de escándalo este otoño!

No hace falta esperar a enero ni a grandes propósitos para empezar a cuidarnos: muchas ya estamos en ese momento en el que nos apetece sentirnos bien, fuertes y conectadas con nuestro cuerpo. El entrenamiento tiene un papel importante, claro, pero la piel también responde a lo que hacemos con ella. Cuando la cuidamos con intención, la trabajamos, la tonificamos y le damos los activos que necesita, los resultados se notan por fuera y también por dentro.

Este es el espíritu del nuevo reto de E’lifexir, ‘GO FIT GO FIRM’, que ha diseñado una rutina corporal, a base de productos específicos y ultraeficaces, que acompaña tu ritmo y potencia tus resultados. Un combo pensado para cuidar tu piel de la misma forma que entrenas tu cuerpo.

¡Descubre este ritual ultraeficaz que combate la flacidez, redefine contornos y refuerza la piel allí donde más lo necesitas!

E'lifexir Fitness: firmeza y tono para brazos, piernas y zonas rebeldes

E'lifexir Fitness está pensado para esas zonas que cuesta definir incluso entrenando: brazos, glúteos, muslos y cartucheras. Su fórmula se basa en Firm Up Complex, un complejo que contribuye a reducir la grasa acumulada y a mejorar la apariencia del tejido. Incluye Café Verde y Hierba Mate, que estimulan la microcirculación, haciendo que la piel se vea más despierta y suave.

Lorena Durán. Cortesía

Además, está enriquecido con Extracto Purificado de Centella Asiática, que ayuda a reforzar la producción de colágeno y a mejorar la elasticidad, junto con Carnitina, un activo clave para activar la utilización de ácidos grasos. Se recomienda aplicarlo antes de entrenar para potenciar el trabajo muscular y después con un masaje firme para definir contornos. La sensación es de piel más tonificada, más firme al tacto y visualmente más uniforme.

E'lifexir Senobell: el cuidado que el escote merece

La zona del escote es especialmente delicada y necesita cuidados específicos. Senobell ayuda a reafirmar, suavizar y fortalecer el tejido gracias a una fórmula inteligente. Contiene lipopéptidos, que estimulan la producción natural de colágeno para mejorar la firmeza, y se complementa con Green Bean Extract, Matriquinas y Rutina, activos que protegen, hidratan y rejuvenecen la piel.

E’lifexir cuenta con Senobell, una leche redensificante antiedad con triple acción que devuelve la juventud a tu cuerpo. Phergal

Su textura favorece el masaje ascendente, que contribuye a 'elevar visualmente' la zona y a mejorar su aspecto. Perfecto para quienes quieren mantener el pecho más firme, recuperar tersura o cuidar esa piel fina que delata el paso del tiempo. Además, ambos productos son aptos para embarazadas y durante el periodo de lactancia, proporcionando un cuidado seguro y efectivo en esas etapas.

E'lifexir Vientre Plano: aliado para abdomen y cintura

Vientre Plano es ideal para favorecer la tonificación de la zona media, sobre todo cuando combinamos ejercicio, hidratación y constancia. Su fórmula incluye Cafeína Vegetal, Bupleurum Chinensis y Escina, que ayudan a activar la microcirculación y mejorar el aspecto de la piel. A esto se suma Coenzima A y Extracto de Centella Asiática, que refuerzan la firmeza y la elasticidad cutánea.

E’lifexir Vientre Plano. Cortesía

Se aplica con movimientos circulares, especialmente en los laterales de la cintura, para ayudar a redefinir el contorno. Con el uso constante, la piel se percibe más lisa y más tonificada.

E'lifexir Push Up-10: realza y redefine tus gluteos en un solo gesto

Si el objetivo es realzar y elevar glúteos, Push Up-10 es el producto indicado. Contiene Glaucina, un activo que ayuda a redefinir y reafirmar la zona. A ello se suma un complejo venotónico vegetal con Árnica, Ciprés y Sello de Salomón, que favorece la microcirculación, suaviza la piel y mejora la apariencia de la celulitis. El resultado es una piel más firme, más elástica y con mejor textura.

E’lifexir Push Up-10. Cortesía

La innovación cosmética que hay detrás: Laboratorios Phergal

Detrás de E'lifexir está Phergal Laboratorios, referente español en formulación cosmética avanzada con más de cuatro décadas de experiencia. Elige ingredientes seguros, estudiados y con eficacia demostrada, desarrollando fórmulas que respetan la piel y ofrecen resultados progresivos y visibles. Su enfoque combina ciencia, bienestar y cuidado consciente.