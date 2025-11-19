¿Qué santo se celebra hoy, 19 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy, miércoles 19 de noviembre?

Santa Matilde de Hackeborn: Una mística y monja benedictina alemana del siglo XIII, reconocida por sus visiones y escritos espirituales que influyeron en la devoción cristiana.

San Bartolomé de Rossano: Monje italiano del siglo XI, vinculado al movimiento de reforma cluniacense, conocido por su austeridad y vida monástica ejemplar.

San Máximo de Cesarea: Obispo y mártir, venerado por su defensa de la fe durante las persecuciones contra los cristianos en el Imperio Romano.

Santo Profeta Abdías: Vida y Pontificado

San Abdías es uno de los 12 profetas menores en la tradición bíblica. Su vida se sitúa alrededor del siglo VI a.C., aunque se sabe poco de su biografía personal. El libro de Abdías en la Biblia es el más corto de los 12 profetas menores, con solo 21 versículos, pero de gran contenido simbólico y profético. Abdías profetizó durante el periodo de la caída del Reino de Judá y la destrucción de Jerusalén por parte de Babilonia. En su mensaje, denunció el pecado de Edom, que en su tiempo era considerado un enemigo de Israel, y predijo la restauración futura de Israel y la derrota de las naciones que se habían opuesto a su pueblo​.

Canonización y Legado

Abdías no fue canonizado en el sentido tradicional de la Iglesia, ya que no fue un santo en el contexto cristiano posterior, sino un profeta del Antiguo Testamento. Sin embargo, su legado perdura a través de su libro, que forma parte de la Biblia. Su mensaje de justicia, restauración y juicio contra las naciones impías se mantiene vigente como un recordatorio de la fidelidad y el poder de Dios para restaurar a su pueblo. A lo largo de la historia, su figura ha sido importante para el entendimiento de los mensajes proféticos y su relevancia en el contexto histórico de Israel​.

Exilio y Muerte

No hay detalles específicos sobre el exilio o la muerte de Abdías. Al igual que muchos profetas, su vida estuvo marcada por el desafío y la persecución debido a su fidelidad a Dios. Algunos estudiosos sugieren que Abdías pudo haber vivido en una época de grandes tensiones políticas y religiosas en Israel, pero no hay evidencia suficiente para confirmar su exilio o la forma en que murió. Se cree que cumplió su misión profética y dejó su mensaje a través de su obra escrita, que fue preservada en la tradición bíblica. Su muerte no es documentada en las fuentes históricas, lo que deja espacio a la especulación sobre su final​.