Álex Reyes, el hijo de Ivonne Reyes, debuta como protagonista en una obra de teatro

Alejandro Reyes nació bajo el haz de los focos que apuntaban a su madre, Ivonne Reyes, cuyo trabajo en televisión y relaciones sentimentales la convirtieron en uno de los rostros más conocidos de la farándula de los 90. Sin embargo, y a pesar de su paso por el reality show “Supervivientes”, este joven de 25 años ha querido desligarse de las páginas del papel couché y forjarse su propio camino ligado a las artes escénicas.

Alejandro se está formando en interpretación junto al director Paco Sepúlveda, y estos años de esfuerzo por fin están dando sus frutos. Como él mismo confirma a este diario en primicia, el próximo diciembre debutará como actor protagonista de la obra de teatro “La Muerte de Woyzeck”, una reinterpretación de Nahuel Picone basada en la obra “Woyzeck” de Georg Büchner.

El proyecto verá la luz por primera vez el próximo 4 de diciembre en el escenario del espacio La Sala, sito en el número 3 de la madrileña calle Palos de la Frontera 3. La obra, que estará en cartelera los jueves, viernes y sábados desde el estreno hasta el 20 de diciembre, promete sumergir a los espectadores en una fiesta electrónica de la que serán no solo partícipes, sino una pieza fundamental en el desarrollo del espectáculo, al que asisten de pie como unos invitados más de la rave.

A través de música electrónica, luces estroboscópicas y una puesta física intensa, “La muerte de Woyzeck” explora la deshumanización, la pérdida de sentido y la moral distorsionada de una sociedad que corre sin saber adónde. Reyes da vida al personaje principal que da nombre a la obra, y de hecho protagoniza el cartel de la misma, en el que aparece sin camiseta ante un montón de figuras humanas desenfocadas.

Cartel de la obra "La Muerte de Woyzeck", protagonizada por Alejandro Reyes Cedida

Además de este ilusionante proyecto con el que debuta en el teatro como protagonista, Alejandro Reyes también participará en una película al más puro estilo Hollywood. Tal y como LA RAZÓN avanzó el pasado marzo, el actor ha sido seleccionado para formar parte del elenco de “Monitor”, una superproducción que empezará a rodarse próximamente entre Barcelona y las Islas Canarias. La cinta estará protagonizada por Brittany O’Grady, la intérprete conocida por su papel, entre otros, en la exitosa serie “The White Lotus”, y producida por Temple Hill Entertainment, que financió las taquilleras películas de terror “Smile” y “Smile 2”.

La historia será una adaptación del homónimo y galardonado cortometraje escrito y dirigido por Matt Black y Ryan Polly, y se centra en un grupo de moderadores de redes sociales que se niegan a publicar un vídeo perturbador. En consecuencia, una criatura demoníaca empieza a perseguirlos, alimentándose de sus miedos y torturándolos hasta conseguir traspasar la pantalla.

Precisamente, en una de sus entrevistas con este diario, Reyes aseguró que el terror era uno de los géneros que más le apetecía explorar. Los sueños se cumplen, con esfuerzo y dedicación.