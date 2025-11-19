La puesta en marcha de la rehabilitación de la “Pirámide de los Italianos” ha comenzado con una primera intervención de emergencia: un vallado en el perímetro inmediato del mausoleo levantado en 1939 y una puerta provisional, como anunció este periódico.

El objetivo es que este Bien de Interés Cultural (BIC) catalogado así por parte de la Junta de Castilla y León tenga una restauración completa.

La Asociación Pirámide de los Italianos –que surge de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que se hizo con la cesión del túmulo y la parcela donde se encuentra– ha tasado la intervención en torno a 800.000 euros.

La intención es reunir el dinero para acometer los trabajos necesarios, por lo que esta misma mañana arranca una campaña de recaudación o "crowdfunding", según han comunicado a este diario fuentes de la entidad.

Mantenimiento

La asociación está “directamente implicada en la conservación y mantenimiento” de un “monumento emblemático” que “se está desmoronando”.

"Con una mezcla de urgencia y frustración”, recuerdan sus responsables que "cada día que pasa, el deterioro es mayor y la pérdida, irreversible”. Aunque consideran estas fuentes que “lo más doloroso no es el paso del tiempo”, sino “el silencio y el abandono".

Critica la asociación que las instituciones “han decidido mirar para otro lado” y afirman no contar “con ningún tipo de ayuda ni subvención oficial”.

Por este motivo, apelan a que la campaña “no depende de un político o de un gran mecenas”, sino de personas “que entienden que la historia no se puede dejar caer por abandono”.

“Necesitamos recaudar 100.000 euros para las primeras reparaciones, las más urgentes”, explican. Cada donación “no es solo una ayuda", apuntan, sino “la herramienta que repara una grieta, que detiene una gotera, que salva un trozo de historia”.

Correo masivo

“Somos 80.000 personas recibiendo este email”, detalla la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica acerca del número de emisarios del correo masivo lanzado en estas mismas horas. “Si solo un pequeño porcentaje colabora, lo habremos conseguido”, aventura.

Una última advertencia deja claro que "todo el dinero irá íntegramente a las obras de restauración. No hay intermediarios. Cada euro que dones se convertirá en patrimonio salvado”.