La cosmética de L’oreal perfecta para regalar a una amante de la belleza

Nuestro paquete de regalo perfecto se compone de una selección de productos de la gama Age Perfect de L’oreal. Una gama que Val Garland, Global Make Up Artist de L’Oréal Paris no habría podido definir mejor:

“¡Por fin una gama de maquillaje perfecta para mí! Como make up artist y alguien que utiliza el maquillaje, soy consciente de que las mujeres quieren que los productos estén destinados específicamente para ellas y esto ocurre con la línea de maquillaje de Age Perfect. Durante años a las mujeres se les recomendaba a partir de cierta edad dejar de usar el maquillaje. La respuesta es escoger el maquillaje y las sombras adecuadas. Personalmente, me encantan las sombras de ojos cremosas porque son ligeras y no forman pliegues ni se desplazan.”

Age Perfect Golden Age Crema Día SPF 20

La nueva gama de productos Age Perfect de belleza facial y maquillaje ha sido elaborada para mujeres mayores de 50 años en un desafío por cambiar la percepción del concepto de edad. Al llegar a esa edad, la piel de muchas mujeres pierde su tono natural y se vuelven más pálidas. Esta crema de Día nace para otorgar esa luminosidad y aspecto radiante, además cuenta con factor de protección solar 20.

Age Perfect Maquillaje Radiante

Después de aplicar la crema de Día, con la que se consigue un efecto hidratado y jugoso, el siguiente paso es incluir una base de maquillaje diseñada especialmente para pieles maduras. Esta base de cobertura media ofrece un acabado luminoso, realza el tono natural de la piel y corrige imperfecciones. Ideal para conseguir una piel más brillante y suave.

Age Perfect Colorete Radiante

Para dar color a las pieles maduras, este colorete es perfecto. Enriquecido con suaves pigmentos perlados, proporciona un brillo radiante y de aspecto natural. Gracias a su fórmula perlada, no marca las arrugas.

Age Perfect Lápiz de Cejas Definición

Unas cejas bien definidas y marcadas pueden ser el detalle perfecto para marcar la belleza facial. Este lápiz definidor de punta blanda y cepillo de peinado ha sido diseñado especialmente para cejas despobladas. Pero lo mejor es que el efecto que se consigue es muy natural, rellenando y poblando para dar un aspecto en el que parece que no se ha aplicado ningún producto.

Age Perfect Máscara Densificadora

Seguimos completando el neceser con uno de los mejores productos para la mirada. Esta máscara, creada para pestañas maduras, ofrece volumen y evita roturas. Pero lo mejor es su compuesto, ya que está enriquecida con pro-queratina y filoxano, fortaleciendo las pestañas desde la raíz y dando un aspecto de pestañas más gruesas.

Age Perfect Barra de Labios Favorecedora

Esta barra de labios no sólo aporta un jugoso color, además proporciona hidratación y alisa las arrugas de expresión en tan solo dos semanas. Se mantiene fijo y es adecuado para labios resecos y agrietados.