Blue Therapy de Biotherm: la juventud no tiene edad

¿Por qué debería regirse todo por la edad? Lo que debes y no debes hacer, lo que debes y no debes ponerte, cómo debes y no debes maquillarte... La juventud es una cuestión puramente mental y está más relacionada en cómo te sientes que en la edad que marca tu DNI. Esa es la idea que inspira la nueva línea cosmética de Biotherm: Blue Therapy, porque la juventud no tiene edad.

Y para ello, la campaña de esta línea cosmética, ha elegido a tres mujeres españolas de las que no anuncian su edad (ni podríamos acertarlo nosotros...). Es su vitalidad, frescura y carisma lo que se destaca en la campaña. Sin duda, no existe un limite de edad para que las mujeres se sientan bien con ellas mismas.

Olvídate de los algorritmos. La edad no debería definirse con un número. Biotherm

Ellas son Carmen Gimeno, Almudena Fernández y Rosa Gutiérrez Copado. Te contamos un secreto, entre ellas se llevan diez años cada una, es decir, entre la más mayor y la más joven, hay veinte años de diferencia. ¿Y si te preguntamos quién es la más joven y quién la más mayor? Estamos casi seguros de que no sabrías descifrarlo... Juventud mental en estado puro.

Una mujer con 70 puede sentirse muy activa y una con 30, verse agotada. Tan real como la vida misma. Por eso, Blue Therapy busca crear productos que se vinculen con soluciones concretas, no con intervalos de edad. La línea apuesta por tres cremas creadas a partir de principios acuáticos. “Es súper hidratante y siento que rellena mi piel, lo que más me gusta de la línea Blue Therapy es que sus ingredientes provienen del mar”, afirma Almudena Fernández.

Biotherm está a la vanguardia de tratamientos faciales para recuperar esa juventud que sentimos por dentro. Gracias a sus conocimientos en biociencia y biotecnología, la firma lograr trasladar poderosos activos a agradables texturas para hacer que tu piel se vea más radiante y bonita.