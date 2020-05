El segundo diamante más grande del mundo ya es de Louis Vuitton

Este diamante fue hallado en abril de 2019 en el sur de África, en la mina Karowe de Botswana, y recuperado intacto por la especializada compañía minera Lucara Diamons Corp. Sewelô se sitúa solo por detrás del Cullinan descubierto 115 años antes.

El propósito de Louis Vuitton

Durante el invierno del año pasado, la empresa matriz de la firma LVMH, absorbió la exclusiva casa de joyería estadounidense Tiffany & Co. sumándola así a su larga lista de conquistas. Esta incorporación hace que el primer grupo de lujo del mundo impulse la fabricación y venta de joyas a otros niveles.

Lo curioso es que Louis Vuitton ha comprado Sewelô a Lucara y firmado un acuerdo de colaboración por un valor no revelado pocos meses después de que Tiffany & Co. se convirtiera en su “hermana”. Parece que el propósito no es otro que hacerse hueco en la joyería de alta gama donde competir con piezas únicas elaboradas tras la deconstrucción del diamante negro y posicionarse como líder en este ámbito.

“Nadie espera que nosotros pongamos tanto énfasis en la alta joyería, creo que las cosas se pondrán un poco interesantes. Un despertar para la industria”. Toda una declaración de intenciones que ofreció el jefe ejecutivo de Louis Vuitton al medio The New York Times.

A la alianza de la empresa minera y de la firma de moda se ha unido HB Company, fabricante belga de diamantes que estudiará cómo cortar la gema de manera idónea y segura. Las tres compañías trabajarán juntas para pulir y fabricar la nueva colección de joyas de Louis Vuitton tal y como recoge el comunicado de prensa: “El propósito de esta colaboración sin precedentes entre un minero, un fabricante de vanguardia y una gran marca de lujo será la planificación, corte y pulido de una colección de diamantes del Sewelô”.

Aunque aún queda un largo camino hasta que la nueva línea de joyería de Louis Vuitton alejada de sus características elaboraciones en cuero fino vea la luz, conocer cuántas piezas saldrán aproximadamente y que se establezca un valor a cada una, la marca está avanzando velozmente para llegar a ser la más valiosa del mundo.