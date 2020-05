Los coches de lujo más emblemáticos de la historia: el tridente rojo Maserati 250F 1956 Monoposto

Desde el Gran Premio de Argentina de 1954 hasta el Gran Premio de Estados Unidos de 1960. De entre los múltiples chasis que se construyeron, la historia ha querido que el número 2525, ganador del gran premio de Europa en Monza 1956 con Moss al volante haya llegado en perfectas condiciones a nuestros días, alcanzando en Peeble Beach un valor de 4.620.000 dólares, haciendo honor a su increíble historia que a continuación relatamos.

Nace el Tridente

Officini Alfieri Maserati fue fundado en 1914 en Bolonia, Italia, como un negocio de ingeniería. Después de luchar en la Primera Guerra Mundial para el ejército italiano, el fundador de la compañía, Alfieri Maserati, pasó a servir como consultor de diseño para la Compañía Diatto, con sede en Turín, Italia, trabajando inicialmente con el director técnico de la compañía, Giuseppe Coda, en el desarrollo de coches de competición basados en los modelos de producción de la compañía. El resultado del Tipo 20SS, basado en el Tipo 20 estándar de Diatto, fue un éxito moderado para el pequeño equipo y les permitió recibir la aprobación de Coda para diseñar un coche a medida para la fórmula de dos litros del Gran Premio. Conducido por Alfieri Maserati y Emilio Materassi en el Gran Premio de Italia de septiembre de 1925, el Diattos demostró ser poco competitivo debido a la falta de desarrollo. El cambio de fórmula a 1.500 cc para la temporada de 1926 dejó a los coches obsoletos. La empresa se alegró de transferir los derechos y el equipo utilizado en la producción de los coches de competición a Alfieri Maserati en 1927. Trabajando ahora como un productor a pequeña escala de automóviles de competición, Alfieri unió sus fuerzas con los hermanos Ernesto, Bindo y Ettore para construir el Tipo 26 de 1.491 cc, que se basó directamente en el diseño del año anterior de Diatto. Basándose en los éxitos del nuevo diseño de cada año, la compañía produjo cuatro o cinco coches al año a principios de los años 30, cuando Alfieri falleció repentinamente. La compañía avanzó con éxito con los hermanos restantes al timón, antes de decidir vender la organización a Adolfo Orsi a finales de 1936. Dos años después de la compra de la compañía, Orsi trasladó la fábrica a Módena, donde se encontraban su familia y otros intereses comerciales, y donde la compañía permanece hoy en día.

Apoyo total a los equipos privados

Los hermanos Maserati permanecieron en la compañía como consultores hasta 1947, hasta que se fueron para fundar la O.S.C.A. en Bolonia. El reglamento de 2.500 cc anunciado para la temporada de Grandes Premios de 1954 fue una oportunidad para que Maserati aprovechara el impulso del A6GCM de 1953 (del que aprovecharon todas las piezas útiles) con un modelo de desarrollo que se conocería como el 250F. Sabiendo que el único otro fabricante que ofrecía coches de gran premio a la venta era Connaught en el Reino Unido, Maserati se dirigió a los equipos privados y a los propietarios con la intención de competir con los coches como un esfuerzo de la fábrica para aumentar las ventas. Tras el éxito inicial de Juan Manuel Fangio, la compañía decidió contar con un equipo de fábrica en todas las carreras, lo que seguiría haciendo hasta el final de la temporada de 1957. Propulsado por un motor sonoro de 220 CV de seis cilindros en línea con doble árbol de levas en cabeza, el 250F utilizaba un transeje montado en la parte trasera que proporcionaba un equilibrio de peso ventajoso. Todas las piezas de fundición se produjeron en la propia fundición de Maserati y eran de muy alta calidad. El bastidor era un diseño de semi-esfuerzo, de marco espacial que añadía rigidez al anterior diseño de doble tubo del A6GCM. La pureza y la eficiencia son aparentes a lo largo del diseño del 250F, con sistemas mecánicos y de fontanería muy bien pensados y limpiamente diseñados.

El renacimiento

En 1956 Mercedes dejó la Fórmula 1 y eso permitió a Maserati recuperar protagonismo en el campeonato con su aún competitivo 250F que, además, estaba pilotado por el brillante y prometedor Stirling Moss, que terminaría disputándose el campeonato con Juan Manuel Fangio, que había recalado en Ferrari.

Aquella temporada, el 250F recibió mejoras en la caja de cambios, los tambores de freno y la aerodinámica, gracias a lo cual el coche adoptó un morro más estrecho y modificaciones alrededor del cockpit del piloto. También se actualizó el chasis y se varió 5 grados la posición del motor para bajar el centro de gravedad, aunque todo ello sólo se puso a disposición de los pilotos oficiales. En su última fase de desarrollo, llegaron los frenos de disco, pero Moss no pudo batir a Fangio, que se llevó su cuarto título mundial.

Para cuando la temporada de 1956 llegó, el 250F había visto el éxito en manos de los conductores de fábrica y los particulares por igual y se había desarrollado aún más con mejoras en el chasis y la carrocería. La experimentación condujo a la producción de dos nuevos coches, los chasis 2525 y 2526, para el Gran Premio de Italia de 1956 en Monza en septiembre. Los nuevos coches, que se conocerían como coches "offset" o "fuoricentro" (fuera del centro), fueron un drástico cambio en la arquitectura con el motor inclinado en el chasis por 5°, lo que permitió colocar el eje de transmisión junto al conductor y le permitió sentarse más abajo. La carrocería del coche incluía lados más altos de lo habitual, junto con secciones de morro y cola más redondeadas. El chasis, que estaba ligeramente extendido, estaba hecho de tubos de paredes más delgadas para reducir el peso, y el depósito de combustible estaba fijado al chasis con pernos de muelle en lugar de las correas de acero anteriores. Un claro avance en el diseño, los coches tenían una zona frontal muy reducida, que reducía significativamente la resistencia, perfecta para las altas orillas de Monza. El Maserati con el chasis 2525, triunfó en su primera salida con la leyenda de las carreras Stirling Moss al volante, venciendo a Juan Fangio en un Lancia-Ferrari por 5,7 segundos en un día en el que la dura orilla de Monza se cobró un gran número de coches por culpa de un fallo mecánico.

Victoria épica

La escena se volvería verdaderamente eléctrica. Tal excitación suele ocurrir cuando la puja enérgica se eleva cada vez más. Pero no este día, no esta vez. Una leyenda estaba introduciendo una leyenda. Como si cualquier Maserati 250F necesitara una introducción, éste especialmente no necesitaba tal prefacio. ¿Pero qué haría que la presentación del ganador del Gran Premio de Italia de 1956 fuera aún más memorable? ¿Por qué no hacer que el hombre que lo pilotó se encargue de los honores? Y así, Sir Stirling Moss, el legendario corredor y piloto del chasis 2525, estaría a mano para reconocer su antigua montura. Sería un momento emocionante en el que un hombre agradecido se quitó el sombrero ante lo que él mismo consideraba su primer coche de Fórmula Uno "de verdad".

Sería una carrera de desgaste, de astuta estrategia, deportividad y de un memorable 'empuje'. El Gran Premio de Italia de 1956 vería a Stirling Moss al volante de un Maserati 250F persiguiendo a Luigi Musso y Eugenio Castellotti en sus Lancia-Ferrari D50. El ritmo de los italianos era feroz y parecía estar fuera del alcance de muchos, incluyendo al gran Juan Manuel Fangio.

Era la corta época del circuito completo de Monza donde el circuito de carretera de 3,91 millas se entrelazaba con el óvalo de gran inclinación para hacer uno de los circuitos más rápidos, y más bacheados, de todo el mundo. El ritmo rápidamente se cobraría su precio. Musso y Castellotti destruirían sus neumáticos, así como el resto de los Lancia-Ferraris. Moss, por otro lado, estaría al frente y se vería absolutamente imbatible en un día en el que todos parecían vulnerables.

Pero mientras los espectadores y los periodistas se dejaban llevar por la naturaleza caballerosa de Peter Collins y le daban a Fangio la oportunidad de ganar otro Campeonato Mundial, Luigi Piotti seguía muy de cerca a Moss en su 250F. No podía ser... ¿Piotti empujando a Moss? Estaba a sólo cinco vueltas de la bandera a cuadros y parecía que Luigi era más rápido que Moss. Pero rápidamente se haría evidente que Piotti estaba "empujando" a Moss. El Maserati se había quedado sin combustible. El plomo se perdió cuando se echó combustible al coche. Musso iba en cabeza y estaba demasiado lejos para ser atrapado.

Moss, sin embargo, no se podía negar. Después de haber liderado cerca de 40 vueltas de la carrera, la providencia no iba a permitir que la victoria fuera arrebatada y entregada a otro. A sólo tres vueltas del final, el Lancia de Musso pasaría por un bache de más. El brazo de la dirección sufriría una avería devolviéndole la delantera a Moss.

Moss y el 2525 se dirigían a la victoria. El fallo de Musso en los últimos momentos aseguró que Moss llevaría el día un poco más de cinco segundos por encima de Fangio en el Ferrari de Collins. El Campeonato Mundial iría a Fangio una vez más, pero Moss robaría los corazones de muchos italianos ese día.

En 1957, el duelo por el título se repetiría, pero esta vez con ambos pilotos defendiendo a la marca del tridente, pues el tetracampeón argentino había vuelto a la que fuera su casa para certificar su quinto y último entorchado mundial de Fórmula 1. Aquel año, Maserati consiguió un total de cuatro victorias, cinco poles y diez podios, además de las dos primeras posiciones en el campeonato de pilotos. Aquella fue la despedida de la marca en la Fórmula 1, si bien numerosos equipos privados siguieron utilizando el 250F hasta 1960 cuando, en el Gran Premio de Estados Unidos, el longevo monoplaza italiano apareció por última vez en la categoría.

Viaje del chasis 2525

Como se documenta en los documentos incluidos en los archivos de Maserati, el 16 de noviembre de 1956, el 2525 fue vendido al renombrado propietario de una escudería americana, Tony Parravano. Se cree que Parravano no corrió con el coche y más tarde pasó a formar parte de la colección de Sir Anthony Bamford, que hizo campaña a favor del coche en las históricas carreras, conducido por el talentoso Willie Green.

El chasis 2525 continuaría cambiando de manos, incluyendo un período de tiempo como parte de la colección de Sir Anthony Bamford. Después de un periodo de tiempo en el Reino Unido, el chasis 2525 volvería a los Estados Unidos donde continuaría cambiando de manos ya que todo el mundo estaría ansioso por tener en sus manos una pieza real de la historia de la Fórmula Uno.

Siendo una pieza notable de la historia de la Fórmula Uno, el chasis 2525 atraería un gran interés cuando apareciera en la subasta de Pebble Beach de Gooding & Company en 2014. De alguan forma la historia ha hecho justicia, por lo tanto, con este icono de la herencia del automovilismo de Maserati alcanzando un precio de venta final de 4.620.000 dólares. Un tributo adecuado para una leyenda de la Fórmula Uno.

Este Maserati 250F es sin duda uno de los coches de gran premio más deseados y alabados de la era dorada de la historia de las carreras. Resplandeciente en su tradicional pintura roja, es una leyenda de las competiciones históricas y posiblemente el mejor monoplaza de Maserati que existe en los concursos de todo el mundo.

Historial Exposiciones:

