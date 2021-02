Mira esta Royal Enfield 350 Bobber inspirada en el icónico líder de Queen, Freddie Mercury

“A kind of magic”

Royal Enfield siempre ha apostado por la libertad de expresión y por sacar a relucir el carácter único del piloto a través de sus motocicletas. De hecho, el fabricante indio de motocicletas lleva mucho tiempo fomentando las construcciones personalizadas, e incluso ha lanzado un buen número de programas orientados precisamente a la personalización de sus motocicletas. Las Royal Enfields personalizadas vienen en todas las formas y tamaños, algunas de ellas con inspiraciones muy distintas.

Tal es el caso de esta preciosa Royal Enfield Thunderbird 350 que ha sido transformada en una bobber. El constructor de esta máquina, Bulleteer Customs, diseñó esta moto como homenaje al icónico grupo de rock, el líder de Queen, Freddie Mercury. De forma elegante y glamurosa, esta motocicleta ha sido equipada con una variedad de piezas personalizadas que rinden homenaje a la estrella del rock. Para empezar, la Thunderbird ha sido equipada con un juego de guardabarros personalizados más cortos que los de serie. Las llantas de aleación de la moto se han cambiado por unas de radios que dan a la moto una estética más retro.

Royal Enfield 350 Bobber

Además, se han pintado varios logotipos “Mercury” en la moto, uno a cada lado del depósito, así como en los guardabarros acortados. El panel de instrumentos también se ha cambiado en favor de una unidad analógica de una sola varilla más elegante y visualmente más sencilla. La gente de Bulleteer Customs no perdió tiempo en crear un depósito de combustible personalizado. El depósito de combustible, notablemente más pequeño que el de serie, confiere a la moto una estética más retro de bobber. También se ha fabricado un asiento de cuero a medida para que haga juego con la línea de capota de la moto.

Para rematar, la combinación de colores verde azulado y blanco, con detalles dorados a juego, es realmente mágica. Otros detalles que rinden homenaje a la icónica banda de rock incluyen los nombres de dos de sus canciones más populares: “We Will Rock You” y “A Kind Of Magic” se han pintado con aerógrafo en los guardabarros de la moto. Con una máquina tan glamurosa como ésta, no sería extraño ver esta moto en uno de los conciertos de Queen si Freddie Mercury estuviera por aquí.