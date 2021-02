¿Dirías que esto es una autocaravana? ¡Sí y cuesta un millón de euros!

¿Alguna vez has pasado unas vacaciones viajando en autocaravana? Si ya lo has probado, podrás afirmar que es una de esas experiencias que no se olvidan nunca, aunque es cierto que quizá alojarse en este medio de transporte no es la opción más cómoda. Hasta ahora. Porque hemos conocido una auténtica autocaravana de lujo ¡de un millón de euros!

Newmar siempre ha sido sinónimo de lujo y la autocaravana King Aire 2021 ejemplifica la dedicación y experiencia de esta empresa. Además, es totalmente personalizable y está diseñada para los gustos más exigentes. Una autocaravana así comienza con una experiencia de conducción sin igual gracias a las características de seguridad de serie como el sistema de advertencia de salida de carril Mobileye®, la tecnología de mitigación de colisiones OnGuard™, el control de crucero adaptativo y las luces altas automáticas.

Newmar King Aire 2021

Pero el verdadero lujo se disfruta en el salón. La exclusividad comienza con los dos grandes ventanales unidos, que ofrecen una vista ininterrumpida del paisaje. El mobiliario está fabricado con la mejor piel italiana y la cocina se decora con armarios en acabado brillante de diamante. El conjunto de electrodomésticos es insuperable y cuenta con un frigorífico Viking® de acero inoxidable y un microondas de convección, que se oculta detrás de un armario de madera con accionamiento eléctrico. Una nueva placa de mármol y una iluminación sorprendente hacen que el espacio sea aún más lujoso.

Newmar King Aire 2021

La experiencia en el interior del King Aire se expande a lo largo de toda la autocaravana, desde la cabina hasta el dormitorio trasero. Empezando por dos sillones de cuero calefactados y refrigerados con función de masaje de serie, el salpicadero se ha rediseñado por completo y también está recubierto de cuero. Una tableta con pantalla táctil Samsung® le permite ajustar las luces y las persianas y controlar la electrónica con un solo gesto.