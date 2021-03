Día del Padre: dos regalos de FOREO para llevar la experiencia de afeitado a otro nivel

Estamos en marzo, ¿y qué pasa en este mes? Efectivamente, entre otras muchas cosas, vamos con una de las más importantes: se acerca el día del padre. Así que si todavía no tienes claro qué regalar por el día del padre, nos hemos propuesto sorprenderte (y sorprenderle) con dos regalos que aúnan practicidad, tecnología y belleza. Porque no hay nada como acertar con un detalle que le ayude en su día a día a lucir mejor de una forma más fácil.

Tras la pandemia mundial que se instaló en el mundo el año pasado y que nos obligó a permanecer durante largos meses en casa, se ha concluído que algunos hábitos de las personas han cambiado. La importancia sobre cómo cuidarse la cara en hombres es ahora, por el uso de la mascarilla, más importante que nunca y el interés de tener una rutina facial para hombres y el cuidado personal ha aumentado. Y nadie mejor que Anika Sekhri, directora de producto del Instituto FOREO, para atestiguarlo: “Durante las semanas de encierro por la pandemia, fuimos testigos de un aumento de más del 80% de usuarios masculinos que visitaron nuestro sitio. Esto indica claramente un interés y un deseo crecientes de productos y soluciones de belleza para hombres”.

¡Allá vamos a conocer dos grandes lanzamientos de la “tecnobelleza” de FOREO para un tratamiento facial para hombres desde casa con los mejores resultados!

Una piel más fresca y suave para el pre afeitado con FOREO LUNA 3 Men

FOREO LUNA 3 Men

Su propia carta de presentación ya nos ha llamado la atención: Se trata de FOREO LUNA 3 Men, el dispositivo de limpieza y tratamiento de rejuvenecimiento facial para hombres más innovador del mercado. ¿El motivo? Combina 8.000 pulsaciones sónicas con filamentos de silicona de su cepillo facial que favorecen la microcirculación sanguínea, la producción de colágeno y elastina y preparan la piel para un afeitado más apurado y suave, reduciendo los pelos enquistados, porque un cuidado de la barba comienza con el cuidado de la piel.

¿El resultado? Una piel más limpia y tonificada y una barba bien cuidada, eliminando el 99.5% de suciedad, aceite y piel muerta del rostro. Es ideal para aquellos hombres que den importancia al buen aspecto físico y quieran cuidar la barba para que luzca siempre perfecta.

Pero este FOREO LUNA 3 Men no es un simple cepillo facial eléctrico, va mucho más allá. Cuenta con 16 intensidades y, dependiendo de ellas y del tiempo de uso, es posible conseguir una limpieza adaptada a cada una de las zonas del rostro. Esta rutina facial para hombres tan solo le llevará 1 minuto al día, ¡ni se enterará!

Además, su modo masaje es perfecto para utilizar al final del día, consiguiendo relajar los puntos de tensión muscular facial, suavizar la aparición de líneas de expresión y arrugas y favorecer la penetración de cosméticos. Un tratamiento de rejuvenecimiento facial para hombres sin la necesidad de salir de casa.

Un rostro hidratado y firme tras el afeitado con FOREO UFO 2

FOREO UFO 2

90 segundos. Ese es el tiempo que tu padre necesita para hidratar la piel de su rostro. FOREO UFO 2 es el complemento perfecto para el post afeitado y es capaz de hidratar, refrescar y calmar posibles irritaciones en la piel gracias a la última tecnología en termoterapia y crioterapia. Estas técnicas preparan a la piel para que todos los principios activos de las mascarillas se absorban en profundidad y favorecen la firmeza de la piel, refrescando y reduciendo los poros.

Con la combinación de estos dos productos tendrás el regalo perfecto para el día del padre, ayudándole con el cuidado de la barba gracias a esta rutina facial para hombres. Una sesión desde casa de rejuvenecimiendo facial que le harán mostrar su mejor cara que tan solo le llevará 3 minutos diarios.

“Los hombres actualizan regularmente sus dispositivos y buscan diseños más optimizados que se adapten a sus necesidades, y los estilos de vida ocupados y el cuidado de la piel no deberían ser diferentes.” Nos quedamos com esta frase de Anika Sekhri. Y tú, ¿ya has elegido con qué gadget de belleza sorprenderás a tu padre?