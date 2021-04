¿Preparando una escapada de deporte extremo a la montaña? Estas marcas pueden tener la prenda que necesitas

Ir a la montaña se convierte en una de las experiencias más extraordinarias, divertidas, placenteras y relajantes. No sólo en un periodo de vacaciones, sino también en cualquier fin de semana donde las personas tienen un momento de relax para descargar tensiones y recuperar energías.

Practicar deportes, hacer rafting, piragüismo, senderismo o barranquismo son las actividades más comunes, ya que permiten además mantener el cuerpo en forma.

Aparte de los artículos que se necesitan para ir la montaña y en caso de pasar unos días, es importante llevar consigo todo aquello que nos facilite y nos haga la estancia mucho más cómoda. Carpas, toldos, hamacas, sacos de dormir, colchonetas inflables, entre otros objetos, son de vital importancia, pero es importante también tener en cuenta el look que se necesita para cada actividad.

La ropa en este sentido, no solamente se refiere a un artículo de moda, sino también a un look funcional y práctico, ya que una pieza de ropa que no esté acorde a las actividades, podría resultar incómoda y podría afectar la calidad de lo que se practica.

El primer aspecto tener en cuenta es el clima y la temperatura del lugar. Si esta es muy elevada, lo más recomendable es llevar ropa ligera, que tenga colores claros y suaves, así como tejidos muy cómodos. En el caso contrario, donde la temperatura es mucho más fría, Arc´teryx, Black Diamond o Salomon cuentan con prendas exclusivas para estas ocasiones.

Existen zapatos ideales para llevar a la montaña y botines que protegen gran parte de la pierna, sin embargo, estos no están hechos con materiales muy pesados y son muy cómodos. Fendi y Salewa cuentan con diseños exclusivos, modernos y muy cómodos.