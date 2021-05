Hablamos con Perico Delgado, que se ha unido a DYC para una causa preciosa (y sostenible)

100 millones de litros de oxígeno para purificar el medio ambiente. Esta inmensa cifra habla del efecto que generan 1.000 robles, los mismos que han sido reforestados por DYC, con motivo del lanzamiento de su whisky en edición limitada DYC Doble Roble, que ha nacido bajo la premisa de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

Y el equipo del icónico whisky segoviano DYC no lo ha hecho solo, ha contado con la presencia del carismático ex ciclista Perico Delgado en la reforestación en los próximos meses de un millar de robles en diferentes partes de España. Para ello, tanto Perico como DYC han comenzado con la reforestación de robles en los terrenos próximos a la destilería, en Palazuelos de Eresma (Segovia), municipio que vio nacer y crecer a la mítica destilería.

Hemos tenido la oportunidad de charlar con Perico Delgado para reafirmar la conexión con la naturaleza y el medio ambiente de España de uno de los ciclistas más queridos de nuestro país y su alianza con DYC para tan bella causa.

Reforestación DYC Doble Roble

Como ex ciclista segoviano que ha recorrido la naturaleza de España, ¿Cuál es tu relación con el medio ambiente?

Un ciclista está siempre por la carretera, montaña arriba, montaña abajo, llanos, viento, lluvia, calor, frío... Es muchísima la relación con la naturaleza. Ahora que trabajo con TVE en las retransmisiones, me doy cuenta de cómo el medio ambiente se ha ido deteriorando. Veo imágenes de cuando era corredor, en los Pirineos, en los Alpes... Y treinta años después, algunas zonas de nieve, ya prácticamente ni existen. Esto es muy característico cuando en el Tour se llega a los Alpes, ya que en la zona de glaciares, me doy cuenta de que han ido disminuyendo poco a poco. Año a año no te das cuenta, pero cuando tienes imágenes de años atrás, te quedas impactado de la velocidad a la que se va deteriorando. Por lo tanto, el ciclismo y la naturaleza están muy ligados porque es el medio en el que te desenvuelves y te das cuenta de la manera en la que se ha ido deteriorando con el paso de los años.

Siempre deberíamos sentirnos #OrgullososDeLoQueSomos. ¿Cuál es el reto cumplido que más orgulloso te ha hecho sentirte de ti mismo?

Lógicamente, cuando uno comienza a ser ciclista, comienza a marcarse un camino. Poder triunfar en él es realmente algo que te llena de orgullo. Pero quizá, creo que hay un factor que, sobre todo en nuestro país nos cuesta, que es triunfar en casa. Yo, por ejemplo, que en 1985 ganase mi primera Vuelta a España delante de mis paisanos en Segovia, realmente me da mucho orgullo. Incluso la segunda Vuelta a España que gané, la ratifiqué también en la misma zona en la que se establece la destilería de whisky DYC. Si me remonto un poco atrás, realmente cuando uno corre en su pueblo o en su ciudad, los ojos de los rivales están puestos muy encima. La verdad es que esto no solo me pasó en profesionales, también cuando era juvenil y aficionado, donde he conseguido triunfar siempre en Segovia. En ese aspecto siempre he tenido la sensación de que, aunque me he sentido mucho más vigilado, al final he podido conseguir ese triunfo que supone un mayor esfuerzo al contar con mucha más gente pendiente de ti.

¿Cuál es el recorrido ciclista relacionado con la naturaleza más bonito que recuerdas?

Hay muchos... quizá Los Alpes. Esas nieves, esos bosques... Aun así, creo que muchas veces no hay que irse muy lejos para encontrar sitios muy cerca de casa que te enamoran. La zona del puerto de montaña de Navafría, tanto la vertiente segoviana como la madrileña, me parece preciosa. Está metida entre los pinares en el bosque, hay poca circulación de automóviles y eso te hace impregnarte y estar en contacto con la naturaleza. Oyendo el ruido de tu respiración, de los pajarillos, de los arroyos circulando... Se profundiza el sentido del oído. El silencio que no es silencio, porque oyes cantar a la naturaleza. Uno no tiene que irse muy lejos para disfrutar y sentirse enamorado de lo que está haciendo. Ya no es triunfar, simplemente es hacer un poco de deporte. Un deporte que, como digo, está muy ligado con la naturaleza.

¿Qué simboliza Segovia para ti?

Creo que todos estamos orgullosos de donde hemos nacido. Para mí, Segovia siempre ha sido un remanso de paz y tranquilidad. Cuando estaba compitiendo llegaba a mi tierra y entraba en armonía. Me sentía más descansado, dejaba las tensiones del día a día, de la competición, de los viajes... Desaparecían por ensalmo. Era algo increíble. Todo esto siempre te ayuda a tener un equilibrio, a encontrar paz... Segovia es un sitio que siempre necesito. Lo necesitaba cuando era corredor y ahora, aunque no viva esa misma tensión de deportista profesional y viva otras tensiones, en ese aspecto Segovia es un lugar que me calma.

Perico Delgado

¿Cómo ha sido colaborar con la marca segoviana DYC en esta acción sostenible y comprometida con el medio ambiente?

Colaborar con DYC es una acción que me encanta. Primero, porque como he dicho antes, mi primera gran Vuelta a España la gané en destilerías DYC. Ya en esa época de los 80 era una etapa muy típica, llegar a Segovia y en particular a las destilerías DYC que era, quien, de una manera u otra, pagaba para que la carrera llegase a Segovia. Entonces, ahí se puede decir que empieza una relación. Y después, DYC se trata de una marca que está totalmente vinculada con el whisky. Hay que recordar que en ese 1985 que gané la Vuelta a España, lo hice frente a un escocés y sabemos lo orgullosos que están también los escoceses de sus whiskies, ¿no? A partir de entonces hubo muchas bromas, de hecho más de un periodista tituló que por fin un whisky segoviano era mejor que el whisky escocés remarcando mi victoria frente a Robert Millar. Se puede decir que ahí empezó una relación curiosa e inesperada y que se ha ido manteniendo a lo largo de los años. Además, que whisky DYC, que está comprometido con el medio ambiente como está demostrando en las últimas campañas de comunicación, me elija a mi como vehículo conductor de ese mensaje, me encanta. Todos tenemos una obligación de defender y mantener el medio ambiente lo mejor posible y que las marcas comerciales sin importar el color o la intención, estén comprometidas con el medio ambiente me parece una labor a reseñar y van a contar siempre con mi apoyo.

Perico Delgado

¿Cuál es el objetivo a largo plazo de esta acción de reforestación de 1.000 robles por diferentes partes de España?

El objetivo es muy claro, bajar los niveles de contaminación. ¡1.000 robles son muchos robles! Yo era muy niño cuando se quemó la zona montañosa de La Mujer Muerta, un lugar repleto de bosque y la ves ahora y no tiene ni un árbol. Se ha ido repoblando poco a poco, pero había poca conciencia de repoblación forestal hace 50 años, aunque yo creo que en los últimos 10 años esto se está cambiando. Si bien es verdad que la administración tiene que involucrarse en ello, que marcas comerciales se involucren en plantar árboles y en cuidar el medio ambiente, creo que es algo muy importante. El objetivo está claro, tener un mundo mejor, tener un aire más puro y, de una manera u otra, ir reparando poquito a poco este calentamiento global que tanto daño está haciendo con pandemias y contaminación.

¿Cómo es el compromiso de DYC con el entorno que le rodea en Palazuelos de Eresma?

La destilería DYC está enclavada en un sitio precioso, al lado del río, en una zona de arboleda. Es un sitio privilegiado. Nicomedes García, el fundador de esta empresa, eligió esa zona y creo que el compromiso en todo momento es darle una riqueza a la población donde comparte terreno. Ya no es solo la repoblación de los 1.000 robles sino, que también hay una vía verde que pasa por Palazuelos de Eresma y pasa por DYC. Es una vía verde de muchos kilómetros. También están haciendo una reforestación a los dos lados de esa vía verde para que la gente encuentre sombras y recuperar ese entorno natural que los vecinos de esa zona tanto deseamos.

DYC Doble Roble

¿Cuál sería tu momento perfecto para tomarte un DYC Doble Roble?

Podría ser una celebración o simplemente estar tranquilo viendo la televisión o conversando con amigos. Creo que me sentiría en ese momento de tranquilidad con amigos próximos, con una conversación y con un DYC Doble Roble en la mano y simplemente con un sorbito para saborear ese matiz a madera que suele tener el whisky.

Desde tu punto de vista, ¿Cuál es la importancia de que las marcas cada vez más sean más responsables con la naturaleza?

Creo que normalmente la gente es responsable con el medio ambiente y en cierta manera, los directivos de las marcas lo son. Hay muchas veces que cuando se habla de marcas comerciales se habla de algo impersonal, pero creo que desde hace años se trata de dar una personalidad y un carácter a esas marcas. Desde mi punto de vista, todo lo que sea una defensa de la naturaleza y de justificar que no todo es hacer caja sino que también hay una sensibilidad con el mundo que nos rodea, hace que las marcas sean cada vez más responsables y más conscientes. Porque si no es así, el potencial cliente va a desaparecer, porque por desgracia vamos a entrar en crisis como la que estamos viviendo desde el año pasado con la pandemia, donde el consumo varía muchísimo, en muchos casos desaparece, en muchos se sobrevive como se puede y pocos han ido a mejor. Tenemos que defender el medio ambiente porque estamos involucrados, ya no solo las personas físicas, sino cualquier marca comercial que tenga un producto que vender.

Tras las restricciones que estamos viviendo por la pandemia, ¿Cuál será el primer destino al que te encantaría viajar?

Destinos siempre hay muchos, pero siempre lo digo. Yo vivo en Madrid y mi destino número 1 sigue siendo Segovia. A pesar muchas veces de mi familia, que me dice que soy un poquito pesado (Risas). Pero bueno, como ya he comentado, Segovia me da mucho equilibrio, sigue siendo mi primer sitio donde ir. Estar ahí con los amigos, montar en bici, pasear... Todo esto que me gusta, me considero una persona tranquila y considero que todo este entorno que me aporta Segovia, hace que sea mi primer destino a la hora de preparar las maletas.