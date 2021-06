El futuro está aquí: Voxan Wattman, la moto eléctrica que revolucionará la competición

Hoy, es obligatorio que cada paso, acto o decisión que llevemos a cabo cuente con un denominador común: la sostenibilidad. Esta, cómo no, también debe llegar a las grandes competiciones, sobre todo a aquellas que pueden tener un impacto más negativo en el medioambiente (automovilismo, motociclismo…).

¿Y puede un coche o una moto ser sostenible y tener las capacidades suficientes como para competir a primer nivel? La respuesta es: por supuesto. El ejemplo lo tenemos en la Voxan Wattman, el vehículo de dos ruedas eléctrico más rápido del mundo. Llega a los 408 km/h y con ella el piloto Max Biaggi ha batido ya once récords en apenas unos meses.

Voxan Wattman

De entre todos ellos, su fabricante Venturi afirma que el de “motocicletas eléctricas parcialmente aerodinámicas de más de 300 kilos” es del que está más orgulloso. Y diréis: claro, es normal que una motocicleta aerodinámica alcance esa velocidad. Razón no os falta, pero es que su versión no aerodinámica llega a los 349,38 km/h. Nada mal.

En cuanto a sus características, es muy importante destacar que sus neumáticos están diseñados para soportar hasta 450 km/h o que su sistema de enfriamiento de hielo seco mantiene una forma resistente al aire. Con respecto a su diseño, cuenta con un carenado de carbono, no tiene freno delantero y resalta su marco de acero aeronáutico. Todo ello hace que nos encontremos con la moto del futuro… en el presente.

¿Su precio? Un misterio, porque Venturi no la ha fabricado, por ahora, para ponerla a la venta, sino para hacer historia batiendo todos los récords de velocidad. No se descarta, eso sí, que acaben anunciando una edición limitada que, claro está, no será barata.

Los récords de la Voxan Watmann

· 1/4 de milla, salida rápida, parcialmente aerodinámico: 394,45 km/h.

· 1/4 de milla, salida rápida, no aerodinámico: 357,19 km/h.

· 1 km, salida rápida, parcialmente aerodinámico: 386,35 km/h.

· 1/4 de milla, arranque parado, no aerodinámico: 126,20 km/h.

· 1/4 de milla, arranque parado, parcialmente aerodinámico: 127,30 km/h.

· 1 km, arranque parado, no aerodinámico: 185,56 km/h.

· 1 km, arranque parado, parcialmente aerodinámico: 191,84 km/h.

· 1 milla, arranque parado, no aerodinámico: 222,82 km/h.

· 1 milla, arranque parado, parcialmente aerodinámico: 225,01 km/h.