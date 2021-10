Siéntete con licencia para todo con el nuevo Briston que el mismísimo James Bond luciría

Son días de debate interno y externo entre los seguidores de una de las sagas más exitosas del cine. El pasado 1 de octubre se estrenó la última película de Daniel Craig encarnando a James Bond.

Como ocurre con casi todo, la división de opiniones durante esta semana ha sido evidente. En cualquier caso, tanto si No Time To Die ha sido un buen final a esta etapa del agente secreto como si no, ¿quién no ha deseado alguna vez ser 007? Ya sea el propio Daniel Craig, Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton o Pierce Brosnan.

Streamliner Skeleton Fustive, modelo marrón. FOTO: Briston Streamliner Skeleton Fustive, modelo marrón.

Todos tienen cosas en común: Hombres elegantes, inteligentes, audaces, aventureros, con la mejor presencia del cine… Admitamos que en alguna ocasión los hemos envidiado. Ahora, gracias a Briston, puedes estar más cerca de serlo, o al menos de parecerlo. El reloj es uno de los elementos más característicos de James Bond, un complemento capaz de hacer auténticas virguerías. Por ello, la casa francesa, aunque tiene más de british que otra cosa, ha fabricado una pieza que hasta el mismísimo agente luciría.

Todo lo que caracteriza a Bond lo tiene el nuevo Streamliner Skeleton Fustive y lo cierto es que tampoco tienes que hacer un esfuerzo económico excesivo para tenerlo en tu muñeca. Puede ser tuyo por 640 euros.

Streamliner Skeleton Fustive, modelo negro. FOTO: Briston Streamliner Skeleton Fustive, modelo negro.

Hablamos de un modelo que juega a la perfección con las líneas puras de su caja de 42mm, que cuenta con un meticuloso acabado vertical que elimina cualquier defecto y acentúa su aspecto sombrío. No obstante, una de las partes más llamativas y atrayentes del reloj es su esfera, con un acabado que aporta a esta línea una visión mucho más contemporánea.

Ya sea para un acto elegante o para vivir aventuras al más puro estilo James Bond (con cuidado, por favor), el Streamliner Skeleton Fustive es tu reloj.