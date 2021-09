El reloj Big Bang DJ Snake es una mezcla de música electrónica y relojería magistral

Que un objeto se vincule a un determinado estilo de música no es en absoluto común, pero aquí, los reflejos de colores que irradia el reloj fruto de esta colaboración transmiten, al igual que su música, las buenas vibraciones del DJ. Un solo vistazo y te traslada hasta los escenarios más importantes del mundo.

Tres años han pasado desde que el autor de “Turn Down for What” fuera nombrado embajador oficial de la firma. Tres años de cuya consecuencia ha sido el primer reloj en común de esperemos que muchos. Un reloj de 26.200 dólares.

El Big Bang DJ Snake de 45 mm es una edición limitada a 100 unidades. Tiene un bisel y una caja con un pulido iridiscente en tonos azules y morados junto a un titanio satinado. En el interior, cristales de zafiro relucen a través de la caja que se puede combinar con dos correas de sistema patentado “One click”.

Del diseño estético se ha encargado el artista francés, dejando huella de su personalidad en el mapamundi de la esfera del Big Bang, que hace referencia a su éxito y giras alrededor del mundo. También queda plasmado en los bordes exteriores del bisel y en las correas intercambiables de caucho en camuflaje negro, gris y violeta u otra opción también en caucho negro con estructura estriada.

Big Bang DJ Snake FOTO: Big Bang DJ Snake Big Bang DJ Snake

“Poder llevar en la muñeca y ofrecer a mis fans un reloj que se parezca a mí ha sido algo muy importante desde el comienzo de mi colaboración con Hublot. Estoy muy contento de haber podido combinar mi inspiración con el savoir faire de los fantásticos relojeros y técnicos de esta firma suiza.”

Para dar con el tan llamativo color del reloj efecto “anillos de Newton” elegido también por DJ Snake, los elementos de titanio de cada uno de los ejemplares llevan un revestimiento súper duro combinado con color. Y aquí es donde entra en juego la maestría de los relojeros de Hublot, cuando con su precisión los orientan a una posición concreta para conseguir ese juego de colores que van cambiando según la luz y el ángulo.

A través de esqueletizado con acabado semitransparente, se puede observar el icónico movimiento HUB1242 Unico, un cronógrafo flyback con una reserva de marcha de 72 horas.

“DJ Snake transforma en oro todo lo que toca. Estamos encantados de haber podido aprovechar su gran creatividad y transmitirla a este nuevo reloj en edición limitada. Un resultado con múltiples facetas, como el talento de DJ Snake”, dice el CEO de Hublot, Ricardo Guadalupe.