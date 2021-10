Giorgio Armani presenta la que se convertirá en la fragancia de toda una generación

La calidez de los días va disminuyendo poco a poco y seguramente ahora estés en ese proceso al que tanto nos suele costar hacer frente: el cambio de armario. Adiós a los shorts, a las blusas finas, a los tops, a los vestidos frescos… y hola a los jerséis de cuello vuelto, a las blazers y a las chaquetas.

Como ocurre con la ropa, la fragancia que nos acompañó durante el verano también la guardamos en el cajón para sustituirla por otra que irá de nuestra mano durante los próximos meses de otoño e invierno. De entre todas ellas, emerge lo nuevo de Giorgio Armani: MY WAY INTENSE.

MY WAY INTENSE FOTO: Giorgio Armani MY WAY INTENSE

Un perfume que promete convertirse en el de toda una generación y para cuya elaboración se han mezclado ingredientes tremendamente llamativos: nardo de India, jazmín, bergamota calabresa, flor de naranja egipcia, sándalo de Nueva Caledonia y vainilla de Madagascar. ¿El resultado? Un aroma floral con una estela amaderada interesantísima.

“El corazón de nardo, exclusivo de Giorgio Armani, se extrae utilizando un innovador método de destilación molecular que da como resultado una nota compuesta por facetas cremosas y aterciopeladas. El nardo se combina con una superinfusión de jazmín real, también procedente de la India, que permite al perfumista seleccionar con precisión los aspectos más femeninos de esta nota”. Así definen desde la casa parte de la elaboración de una fragancia que lleva el nombre de Anita da Costa.

MY WAY INTENSE FOTO: Giorgio Armani MY WAY INTENSE

Como también ocurre con MY WAY Eau de Parfum, el frasco de MY WAY INTENSE es un homenaje a la pura elegancia. Un recipiente que llama la atención por la intensidad de su color rosado, que contrasta con el de la base y el tapón, bañado con un azul marino enérgico.

Además, gracias a su innovador sistema de recarga, el frasco de MY WAY INTENSE se ha concebido con un enfoque medioambientalmente responsable. Siguiendo los pasos del frasco recargable de MY WAY, marca el inicio de una nueva y sostenible manera de presentar una fragancia de lujo, comprometida con la preservación de nuestro planeta.