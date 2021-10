Éxito rotundo para Dolce & Gabbana con su primera colección NFT

UNXD, que surge del imparable crecimiento del mercado de las NFT (token no fungibles), comercializa con cultura digital de lujo para coleccionistas, y ha colaborado estrechamente con Domenico Dolce y Stefano Gabbana en una colección única.

Es la primera vez que una casa de moda de alta costura crea y vende una colección que une lo físico con lo metafísico y bate récord. La colección NFT más compleja hasta el momento.

La serie revelada a finales de agosto de 2021 en el evento de alta costura de Dolce & Gabbana en Venecia está compuesta por piezas diseñadas y hechas a mano personalmente por los fundadores de la firma. Un trabajo que han hecho en exclusiva para el mercado UNXD y que está inspirado en el vidrio Veneciano y en la tradición del brindis.

La acción fue una idea del fundador de UNDX, que se la propuso a los italianos y aceptaron encantados ya que la tecnología en un fuerte pilar de la filosofía de la casa. El acuerdo se basó en confeccionar tanto piezas físicas, como otras convertibles en piezas puramente digitales no materializadas y digitalizadas en base a los bocetos de Domenico y Stefano.

De las 9 creaciones resultantes, cuatro de ellas son exclusivamente digitales. Estas son tres chaquetas bordadas de Alta Sartoria (hombre) inspiradas en “The City on the Water”, y una tiara de Alta Gioelleria (Alta Joyería) denominada The Impossible Tiara, hecha con “gemas que no se pueden encontrar en la Tierra”.

Las 5 piezas restantes son físicas, por lo que se pueden lucir en la vida real, aunque también han sido traspasadas al mundo virtual por UNDX para el metaverso. Estas son una versión dorada del vestido The Dress from a Dream y otra plateada del mismo, un traje de cristal y las dos coronas The Lion Crown y The Doge Crown de oro y piedras preciosas que tienen como referente la arquitectura y símbolos de La Serenissima.

El conjunto ha sido adquirido al mismo tiempo por diferentes compradores entre los que se encuentran los coleccionistas de NFT, Pransky y Seedpgrase; Bosos Protocol, empresa dedicada a crear un protocolo de comercio criptográfico, y la organización de la comunidad criptográfica que invierte en moda digital, Red DAO, por un total de 1.885.719 Ether (criptomoneda), lo que equivale a unos 6 millones de dólares aproximadamente.