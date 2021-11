La vuelta al mundo en 274 días (y en crucero)

Pues ya está. El viaje de los viajes, ese con el que cualquiera ha soñado desde que tiene uso de razón, tiene manual de instrucciones. Fecha, duración, recorrido y hasta precio. Todo realmente increíble, si no fuera porque es absolutamente cierto. El domingo 10 de diciembre de 2023, largo me lo fiais, sí, pero todo llega, el impresionante crucero Serenade of the Seas partirá del puerto de Miami, a donde regresará exactamente 274 días después; esto es, el 10 de septiembre de 2024, que será martes.

Con ser una duración estratosférica, no es esa la cifra más superlativa de semejante aventura. Vamos a ello con más. Por ejemplo, la embarcación tendrá 150 destinos en 65 países diferentes. Así, como suena. El plan de viaje contempla la visita a algunas de las 7 maravillas del mundo, empezando por las ruinas incas de Machu Picchu y siguiendo por el Taj Mahal, en la India.

Dubai, Egipto, Grecia, Roma, San Petersburgo, Iguazú, Islandia, Nueva York... Es casi mejor pensar en la lista de lugares que no se podrán visitar durante esos 274 días de ensueño, que hacerlo en aquellos otros en los que el crucero hará puerto.

Y, por supuesto, como caracteriza a Royal Caribbean, la empresa propietaria del Serenade of the Seas, la embarcación es realmente impresionante. Con una altura de 13 pisos, el crucero cuenta con servicio de habitaciones las 24 horas, servicio de cobertura nocturno, un paquete de bebidas de lujo, Wi-Fi y servicio de lavandería plegable. Sin olvidarnos, por supuesto, de restaurantes de primer nivel, piscinas para todos los públicos y hasta un cuidadísimo campo de minigolf. Por cierto, el increíble crucero tiene capacidad para 2.476 pasajeros.

La compañía ofrece, incluso, un paquete completo destinado a cuidar a cliente desde antes de zarpar del puerto de Miami, con alojamiento en una hotel de primera clase y una cena de gala en la propia ciudad de Florida.

La duración, el recorrido y las comodidades del plan cuadran perfectamente con el importe final por el que ya se están vendiendo los pasajes. En este caso, no es precisamente para todos los públicos ya que el precio básico fijado es de 107.000 euros por persona.