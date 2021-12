El collar más caro de la historia de Tiffany & Co. cuesta 30 millones de dólares

Tiffany & Co. es una de las joyerías más prestigiosas del mundo. En sus 184 años de historia, son numerosas las celebridades que han lucido sus piezas en los grandes eventos de la socialité. Su momento cumbre fue, sin duda, su protagonismo omnipresente en Breakfast at Tiffany’s, de la deslumbrante Audry Hepburn.

Ahora, la empresa estadounidense acaba de hacer historia al poner a la venta el collar más caro que jamás ha creado. The World’s Fair Necklace, así lo han bautizado, presenta unos impresionantes 180 quilates de diamantes engastados en platino y solo su majestuosa pieza central, Empire Diamond, dispone de 80.

Esta última piedra preciosa se ha obtenido de Botswana, la meca de los diamantes, para después cortarse y pulirse en Israel. Además, el privilegiado que adquiera el collar podrá disponer de dos joyas en una, ya que se puede sacar con cuidado la pieza central para montarla en un anillo de platino, aunque se recomienda que se acuda a un joyero para realizar la “operación”.

Sin embargo, a pesar de que The World’s Fair Necklace está llamado a romper récords (su precio es de unos 30 millones de dólares), no será la joya más cara jamás vendida. Ese hito se lo reserva todavía The Pink Star, un diamante increíblemente raro de color rosa vivo que pesa 59,60 quilates. En 2017, se vendió en una subasta en Hong Kong por la friolera de 71,2 millones de dólares.

Tiffany & Co. ha anunciado que esta impresionante pieza rinde homenaje a un collar que creó para la Feria Mundial de 1939 celebrada en Queens, Nueva York. La creación de entonces tenía engastada una piedra aguamarina de 200 quilates y más de 400 diamantes.