Schweppes Selection Mixing Lab: La experiencia sensorial en Madrid para disfrutar de lo mejor de la marca

La tónica es una de las bebidas más queridas por los consumidores, al menos en nuestro país. No sabemos si será por nuestro clima, pero en uno de estos días en los que el sol aprieta, aunque no mucho, y nos sentamos a tomar algo en una terraza, lo que más nos suele apetecer son tres cosas: una cerveza, un tinto de verano o una tónica.

Eso sí, como con todo, hay que controlarse en su consumo, puesto que es una de las bebidas que más azúcar contiene. Porque, como sabréis, la tónica no solo sirve para acompañar a una buena ginebra, aunque, por supuesto, hacen muy buena pareja de baile.

Nueva gama de Schweppes Selection FOTO: Schweppes Nueva gama de Schweppes Selection

Y si existe una tónica que está por encima del resto esa es la de Schweppes, con un sabor absolutamente distinguible con respecto a su competencia. Ahora, para ofrecer una nueva experiencia a sus clientes, la marca ha renovado su gama Premium y ha adoptado el nombre de Schweppes Selection, una colección de nueve mixers elaborados con ingredientes cuidadosamente escogidos de diferentes partes del mundo y resultado de un proceso de maceración único que aún hoy sigue la receta original de Jacob Schweppe, formulada hace más de 200 años.

Para presentarla, hasta pasado mañana, 15 de diciembre, podrá disfrutarse en el Palacio de Santa Bárbara de Madrid del evento Schweppes Selection Mixing Lab, con una agenda que despierta los cinco sentidos. Los que acudan a él, disfrutarán de un recorrido por un jardín de botánicos utilizados por Schweppes para sus elaboraciones, de una explicación del proceso de maderación y la mejor forma de servir la tónica, de una masterclass sobre efervescencia y, por supuesto, de una cata especial.

Schweppes Selection Mixing Lab FOTO: Schweppes Schweppes Selection Mixing Lab

Además, contará con charlas y eventos especiales. Por ejemplo, hoy, a las 19:00, impartirán un taller Marc Álvarez, Head Bartender de Sips y parte de la familia Mixing Master de Schweppes, y Clara Díez, uno de los cuatro nombres españoles de la lista 50 Next de jóvenes que dibujan el futuro de la gastronomía global y que funciona como antesala de The World’s 50 Best.

Entre las grandes degustaciones que se ofrecerán a los asistentes podemos destacar Tónica & Toque de Lima, que reinventa la referencia icónica con un aporte cítrico extra; Tónica & Hibiscus, de aromas florales; o Ginger Beer & Chili, cuyo inesperado gusto a jengibre, picante y llamativo la hace perfecta para el famoso cóctel Moscow Mule.