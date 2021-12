El club de vino más selecto del mundo: hay que pagar 100.000 dólares de entrada

El vino, en todas su facetas (el cultivo de la uva, su tratamiento, su degustación...), puede llegar a adquirir un carácter casi religioso para algunos, de pura adoración.

Aquellos que vean en la cultura de la viticultura y enología una manera de vivir, atentos a esto. El club de vino más exclusivo del mundo existe y se llama The Vines. Lo es tanto que la única forma de entrar en él es recibiendo una invitación de Michael Evans, su propietario, o realizando un exhaustivo cuestionario que él mismo revisa personalmente para ver si “mereces” estar en el club.

The Vines FOTO: The Vines of Mendoza The Vines

Y no solo eso. Si tienes la suerte de ser uno de los elegidos deberás pagar una cuota de entrada de 100.000 dólares para, después, abonar al año unos 12.000 por la pertenencia al club. Y con tanto dinero de por medio, os preguntaréis: ¿qué es lo que incluye la membresía? Pues varias cosas que justifican o no (eso ya lo dejamos a vuestro juicio) ese precio.

En The Vines podrás aprender a hacer tu propio vino y tendrás la opción de experimentar, siempre bajo la guía de los mayores entendidos de este mundo. Asimismo, se organizan visitas a las regiones vinícolas más emblemáticas del mundo, los miembros reciben cajas de vino durante todo el año y tienen acceso a eventos relacionados con el vino, la comida, la cultura y la aventura.

The Vines of Mendoza FOTO: The Vines of Mendoza The Vines of Mendoza

“En Italia, vamos a la caza de trufas, buscamos almejas en Oregón y hacemos queso en Francia. También jugamos un poco con el concepto alto-bajo donde, por ejemplo, organizamos una fiesta anual en Franklin BBQ en Austin (Texas), pero combinamos el BBQ con vinos de 100 puntos de todo el mundo”, explica en un comunicado Michael Evans.

Evans lanzó The Vines a principios de 2020 después de fundar y administrar con éxito el resort de lujo y viñedo privado, The Vines of Mendoza en Argentina. “The Vines une a las personas creando momentos para recordar. Historias que maduran con cada narración y un vino increíble que honra esos momentos y recuerdos”, concluye.