El nuevo diseño de la BMW C 400 X es una maravilla

En noviembre de 2020, fuimos testigos por primera vez de la presentación del famoso concepto NMoto Golden Age. El diseño de este scooter inspirado en Courtney Streamline se basaba en una scooter BMW C 400 X completamente moderna. El creador NMoto dijo que planeaba lanzar en 2021 la Golden Age con un kit adecuado para transformar cualquier C 400 X en una auténtica máquina del tiempo.

Nos complace deciros que desde diciembre de 2021 ya está disponible para su venta. NMoto se asoció con Zillers Garage para hacer de este sueño realidad. Está disponible tanto en forma de kit que puedes instalar tú mismo o ya montado por profesionales.

BMW C 400 X FOTO: NMoto BMW C 400 X

El paquete incluye carrocería de fibra de carbono de nueve piezas, subchasis delantero y trasero con recubrimiento de polvo, un kit de reubicación del sistema de escape, molduras decorativas que ayudan a dar a este diseño su carácter, y, por supuesto, las insignias de la Edad de Oro.

Además, recibirás nuevas carcasas de los intermitentes, de los faros y adaptador, y faros, intermitentes y espejos retrovisores específicos del mercado. NMoto también suministrará la tornillería de montaje que necesitarás, incluyendo los tornillos Torq originales de BMW. Afortunadamente, las instrucciones detalladas también forman parte del paquete.

BMW C 400 X FOTO: NMoto BMW C 400 X

Hay cuatro esquemas de color disponibles en dos tonos para este kit: negro con un sillín marrón, negro y rojo con un sillín negro, crema y rojo con un sillín marrón, o seafoam y crema con un sillín marrón. Todos cuentan con detalles cromados y costuras de diamante en el sillín. El precio comienza en 12.490 dólares solo para el kit (11.000 euros al cambio), sin incluir el C 400 X base.

También es necesario señalar en este punto que este kit no funcionará con la C 400 GT, que es actualmente la única scooter C 400 que BMW vende en los EE.UU.