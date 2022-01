El cuadro español vendido por un millón de euros (y que no ha podido comprar Di Caprio)

“Bueno pues aquí están las palabras mágicas en la subasta de @unicef @sothebys ayer en St. Barth. Sold for 900,000 euros... $1,027.000 por mi Mona Lisa torera/ for my Bullfighter Mona Lisa! Un récord en subasta para mi carrera/ a new récord in auction for my career that will now be 100 donated to help children in need! Todo el dinero ha sido recaudado para niños necesitados! Gracias Dios por darme la oportunidad de ayudar a los demás con mi trabajo!” Con estas palabras en inglés y en castellano, escritas en su cuenta de Instagram, contaba el artista mallorquín Domingo Zapata la buena nueva al mundo.

Y la noticia no era otra que esa. En la paradisíaca isla de San Bartolomé, un minúsculo territorio de ultramar perteneciente a Francia y situada en el medio del mar Caribe, se llevó a cabo una subasta benéfica que tuvo como uno de los grandes protagonistas a Zapata y a una de sus obras más singulares, “Mona Lisa Torera”.

USA4311. MIAMI (FL, EEUU), 04/01/2022.- Fotografía cedida por el artista español radicado en EEUU Domingo Zapata donde se aprecia su obra "Mona Lisa Torera" que se vendió por más de un millón de dólares en una subasta realizada en una gala benéfica de Unicef en la isla caribeña de San Bartolomé, según informó este martes su agencia de publicidad. "Mona Lisa Torera", que fue adquirida por un coleccionista estadounidense anónimo en la subasta supervisada por la firma Sotheby's, contó con el actor Leonardo DiCaprio entre las personas que pujaron por su compra.

Este artista balear, con estudios permanentes en Nueva York y en Miami, se ha convertido en uno de los preferidos de los actores norteamericanos que, llevados por la independencia y el riesgo que afronta en sus obras, le han llegado a bautizar como el Andy Warhol español. Zapata, que mantuvo una relación sentimental con la actriz Lindsay Lohan que le hizo muy popular en Estados Unidos, ha llegado a pintar en el cuerpo de Sofía Vergara o a retratar a estrellas como Lady Gaga o Scarlett Johansson.

Otras, como Angelina Jolie o Leonardo Di Caprio, poseen algunas de sus obras. Precisamente, el extraordinario actor estadounidense, que desde hace días está de actualidad por su protagonismo en la película Don’t Look Up, no pudo hacerse con la “Mona Lisa Torera”, pese a pujar con ahínco por ella. Al final, una oferta superior, esa que superó el millón de dólares, se hizo con una de las joyas de la singular velada.

La subasta, organizada por Sotheby’s y que concluyó con la actuación de la artista británica de origen albano-kosovar Dua Lipa, estaba destinado a recaudar fondos para la labor de UNICEF en la “atención y protección de los niños más necesitados en todo el mundo”.