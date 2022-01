Así son las piedras excepcionales de Chopard que hemos conocido en la Semana de la Alta Costura de París

La belleza se inspira en la naturaleza. Y si pensamos en belleza, podemos evocar joyas tan sublimes como las de Chopard. Con motivo de la Semana de la Alta Costura de París, la copresidenta y directora artística de Chopard, Caroline Scheufele, ha presentado una selección de piedras excepcionales que se inspiran, también, en la naturaleza.

La más llamativa de todas es la esmeralda Chopard Insofu. Una esmeralda en bruto de 6.225 quilates extraída en Zambia. Gracias a su tamaño récord y a su óptima pureza, permitirá augurar a los especialistas de los talleres de Chopard un gran número de piedras talladas de gran calidad.

Un diamante rosa de 10,88 quilates es otra de las piedras destacadas y expresa, con maestría, la pasión creativa de la Casa por los diamantes de color. Podemos admirarla en el centro de una sortija de oro ético certificado Fairmined.

Rose of Caroline FOTO: Eric Sauvage Chopard

Seguimos admirando piezas de esta exclusiva colección. La sortija “Tú y yo” se compone de un exquisito diamante azul Fancy intense de 4,10 quilates y un diamante blanco, de la más alta calidad.

Sortija FOTO: Chopard Chopard

La esmeralda Chopard Insofu

Profundizamos un poco más sobre la joya de las joyas de esta colección. Insofu significa «elefante» en el idioma Bemba, la etnia local de la región de origen de la esmeralda. Este excepcional piedra podría dar vida a una futura colección de Alta Joyería de gemas únicas y singulares.

En palabras de la propia Carolina Scheufele, que va a seguir desde el principio el proceso de la talla de esta gema en bruto: «Es muy emocionante encontrarse frente a la belleza y el misterio de un tesoro así, encontrado en lo más profundo de la Tierra, formado hace millones de años y que ha llegado hasta nosotros para finalmente ser sublimado por las manos de los artesanos que van a revelar toda su belleza y van a transcribir las emociones que genera».

Chopard Insofu FOTO: Eric Sauvage Chopard

Apunta también: «Desde niña me han fascinado las piedras preciosas y gracias a mi educación he tenido el privilegio de trabajar con las más bellas del mundo. Por motivos que escapan a cualquier forma de racionalidad algunas piedras llaman inmediatamente la atención. La Esmeralda Insofu ha sobrepasado todas las emociones que he podido sentir hasta ahora. Desde el primer momento en que la vi supe que sería una piedra importantísima para Chopard. Ahora me siento increíblemente orgullosa de comenzar esta aventura». Estaremos expectantes a ver los resultados.