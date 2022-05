La camiseta de La Mano de Dios rompe récords y se vende por 8,5 millones de euros

Hace unos meses contamos aquí mismo que la macrosubasta que habían programado los familiares del fallecido Diego Armando Maradona con todo tipo de pertenencias del genial futbolista había resultado un absoluto fracaso. Quizá sería porque no disponían del verdadero objeto de deseo acerca del que también escribimos aquí dos semanas atrás: la camiseta con la que el crack argentino protagonizó dos de los momentos más icónicos de la historia reciente del fútbol, que para la actual ya están las remontadas europeos del Real Madrid. Hablamos, claro, del mítico partidos de cuartos de final del Mundial México’86, que enfrentó a Argentina e Inglaterra en el que Maradona se las bastó él solito para eliminar a sus grandes enemigos, primero con un gol con la mano y después, con el mejor tanto que se recuerda sobre un campo de fútbol.

La camiseta con la que Diego Armando Maradona disputó aquel encuentro fue a parar a las manos de un defensa inglés, Steve Hodge, que fue el primer en caer derrotado al intentar defender al argentino en aquel gol imposible, pero que no dudó en pedirle la prenda a la finalización del encuentro. Y ayer fue subastado en Sotheby’s, en una puja que pasará a la historia del deporte.

La firma había puesto un precio de salida más que ambicioso, 4 millones de libras (4,8 millones de euros) y, en sus mejores augurios, se esperaba llegar hasta los 6 millones (7,2 millones de euros). Sin embargo, aquellas cifras quedaron completamente superadas ya que la mítica camiseta acabó siendo vendida por 7.142.500 libras (8,5 millones de euros).

Algunos medios argentinos apostaron por que detrás del comprador estaba un grupo procedente de Emiratos Árabes Unidos, aunque este extremo no ha podido ser confirmado.

La previa de la subasta no estuvo exenta de polémica, como, en realidad, estuvo envuelto todo lo que sucedió en vida y tras la muerte de Diego Armando Maradona. Su hija mayor, Dalma, negó tajantemente que aquella camiseta que se iba a subastar fuera auténtica, aseguró que la original la poseía su madre y no dudó en criticar al inglés Hodge. “No tiene la camiseta de los dos goles, pero no lo puede decir porque tiene mucho más valor la otra. No lo confirmo yo, lo dijo mi papá: ‘¿Cómo le voy a dar la camiseta más importante de mi vida?”, dijo Dalma Maradona.

De lo que no hay duda es que esos 8,5 millones de euros suponen un récord absoluto en el mundo del deporte. Hace tres años, en 2019, un millonario ruso pagó 8,3 millones de euros por el manifiesto original de los Juegos Olímpicos.