Así es el Hublot Big Bang Unico Essential Grey

Pocas veces han quedado tan resaltadas las icónicas líneas del modelo Big Bang. Gracias a su aspecto totalmente monocromo y satinado, el nuevo Big Bang Unico Essential Grey permite destacar el diseño inconfundible del modelo original. Su emblemática caja, cuyo acabado satinado se extiende hasta el bisel, las agujas y la esfera, se viste de titanio en esta edición. Gracias a la ligereza de este metal, el reloj resulta especialmente cómodo.

El corazón del Big Bang Unico Essential Grey late al ritmo del calibre patentado HUB1280, un movimiento cronógrafo con rueda de columnas que cuenta con una reserva de marcha de 72 horas. Con un diámetro de 42 mm para una caja de 14,5 mm de grosor, sus dimensiones le permiten adornar las muñecas de hombres y mujeres. Un reloj unisex en el que la elegancia alcanza su máxima expresión por la versatilidad que ofrecen las dos correas incluidas en el estuche del Big Bang Unico Essential Grey. La primera está elaborada en caucho gris estriado, mientras que la segunda está confeccionada en velcro, una invención suiza. Ambas pueden intercambiarse fácilmente gracias al mecanismo One Click, un sistema patentado por Hublot.

Reconocible a simple vista gracias a su aspecto monocromo gris metalizado, solamente se fabricarán 200 ejemplares del Big Bang Unico Essential Grey. Esta edición limitada estará disponible exclusivamente en línea en el sitio web hublot.com y no se podrá adquirir en boutiques. ¡Una futura pieza de coleccionista! Exclusivamente en el sitio web de Hublot en Estados Unidos, los clientes podrán abonar sus compras utilizando criptomonedas con Bitpay, hasta un límite de 30.000 dólares.

El nacimiento en 2005 del icónico modelo Big Bang, galardonado en varias ocasiones, abrió el camino a nuevas colecciones insignia (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), cuyas complicaciones —desde las más sencillas hasta las más sofisticadas— portan el excepcional ADN de la relojera suiza, que disfruta de un crecimiento esplendoroso.

Respetuosa con la preservación de un savoir-faire tradicional, pero siempre actualizado y guiada por su filosofía Be First, Different and Unique, la firma relojera suiza hace gala de estar permanentemente a la vanguardia mediante la innovación en materiales (Magic Gold u oro irrayable, cerámicas de vivos colores, zafiro) y la creación de movimientos manufactura (Unico, Meca-10, Tourbillon).