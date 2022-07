Stefano Ricci: es la marca de ropa de hombre más cara del mundo y llega a España

Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, llega algo que nos sorprende. Cuando pensábamos que ya no podía haber nada que lo superase, llega algo que lo desmiente. Y sino vamos a fijarnos en la marca de la que vamos a hablar a continuación. Porque marcas hay muchas, y muy caras. Tan caras que solo están al alcance de unos pocos bolsillos. Sin embargo hay una que, por el momento, ostenta el título de ser la más cara. Es de moda masculina, proviene de Italia, y se llama Stefano Ricci.

Está considerada la marca de ropa de hombre más cara. Y sus precios así lo acreditan. Porque lo más barato que ofrecen son unas chanclas de playa por 300 euros, de ahí pasaríamos a los 1.700 euros por una camiseta, 6.000 por un traje, 44.000 por un abrigo o los 124.000 por un cinturón. Teniendo en cuenta estas cantidades, y el exclusivo público al que se dirigen, como no podía ser de otra manera, la firma italiana esté presente en Rusia, gran parte del mercado asiático, Dubai, Abu Dabi, Nueva York, Londres, Miami y Beverly Hills. Una larga lista de tiendas a la que ahora va a unirse Madrid.

Un avance de la próxima colección de Stefano Ricci FOTO: Stefano Ricci Stefano Ricci

Y es que, tal y como informa El Confidencial, Stefano Ricci va a llegar a nuestro país en los próximos meses. De momento no se conocen muchos detalles de cómo será este desembarco, ni siquiera dónde estará ubicado este privilegiado espacio, aunque todo a punto a que sea en el entorno de la Milla de Oro, donde se sitúan algunos de las tiendas más lujosas. Lo único que se sabe, según El Confidencial, es que la compañía constituyó el pasado 5 de julio una sociedad mercantil, Stefano Ricci Spain SL, para comenzar su implantación en territorio nacional.

Radicada en Florencia, y con el 100% de sus productos hechos en Italia, a pesar de ser la marca más cara, Stefano Ricci no es uno de los fabricantes más conocidos del mundo del lujo, ya que la discreción forma parte de su política. Lo demuestra el hecho de que no hagan publicidad, de que no estén asociados a ningún rostro conocido o que ni siquiera apliquen descuentos en sus productos.