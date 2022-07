David Beckham, protagonista del corto de Riva Yacht

David Beckham ha ampliado su experiencia en el mundo de la actuación con un papel principal en Riva The Persuaders, coprotagonizando con el actor italiano Pierfrancesco Favino el cortometraje lleno de acción que también cuenta con la presencia del piloto de F1 de Ferrari Charles Leclerc.

Beckham, una de las personalidades futbolísticas más destacadas del mundo, y Favino, una de las estrellas de cine más famosas de Italia, asistieron recientemente al estreno exclusivo de la película de tres minutos en la gala del 180 aniversario de Riva en Venecia.

Riva The Persuaders muestra a Beckham en un Maserati de época compitiendo con Favino en un Ferrari Roma antes de que la acción se traslade al agua, donde las tres celebridades conducen yates Riva: Beckham en un Diable de 68′, Favino a bordo de un Rivale de 56′ y Leclerc en un Rivamare de 39 pies. Al final, el trío se ve junto a un superyate Navetta 37 de Custom Line, otra marca del Grupo Ferretti. No olvidemos que Beckham es embajador internacional de la marca del tridente.

El cortometraje se rodó en la Costa Azul y en Mónaco, y se inspiró en The Persuaders, la serie de televisión de acción y comedia de principios de los 70 protagonizada por Roger Moore y Tony Curtis, que se emitió en Italia con el título de “Attenti a quei due”.

“Mi agradecimiento a Pierfrancesco, David y Charles por la amistad, la pasión y la diversión que han puesto en el proyecto: el resultado es espectacular. La historia de Riva parece una película y este extraordinario cortometraje, con su impresionante trío de protagonistas, es la celebración perfecta del 180º aniversario de la marca”, ha afirmado Alberto Galassi, director general del Grupo Ferretti. “Fui un fiel espectador de la serie de televisión The Persuaders y encontré el mismo estilo irónico y elegante en esta pequeña joya de película. Como siempre, Riva ofrece grandes emociones”, ha continuado.

Riva The Persuaders fue dirigida por Federico Brugia y producida por el Grupo Armando Testa, que también estuvo detrás del cortometraje Riva in the Movie, protagonizado por Favino y estrenado en 2020 para rendir homenaje al papel de la icónica marca de yates en 60 años de películas.

Favino ha ganado dos veces el premio al mejor actor en los premios anuales Nastro d’Argento de Italia y ha aparecido en 60 películas y más de una docena de series de televisión desde principios de los años 90.