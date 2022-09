A subasta los besos más codiciados del actor William Levy

¿Cuánto pagarías por besar a tu estrella favorita? Desde luego, las personas que asistieron a la decimotercera edición de la gala Starlite de Marbella tienen claro que unos cuantos miles de euros. Tres fueron las afortunadas que lograron uno de los besos de William Levy, que se subastaron durante el evento donde se dieron cita numerosas celebridades para recaudar fondos con fines solidarios.

El protagonista de telenovelas como Café con aroma de mujer, La tempestad, Triunfo del amor y Sortilegio está en España desde hace dos meses grabando su próxima serie: Montecristo, una adaptación del clásico de Alejandro Dumas en la que dará vida a Edmundo Dantes, el dueño de una gran empresa que despertará la envidia y los celos de otros empresarios.

Levy y García-Sanjuán durante el beso subastado. FOTO: GTRES

Aprovechando su estancia en nuestro país y teniendo en cuenta la posibilidad de reunir dinero para una causa benéfica, el galán aceptó subastar sus besos en la tradicional gala que organiza Antonio Banderas junto a Sandra García-Sanjuán.

¿Cuánto cuestan los besos de William Levy?

Los besos del actor se convirtieron rápidamente en uno de los premios más codiciados de la noche, ya que este atractivo intérprete se ha hecho especialmente conocido con sus últimas telenovelas en España. Tres mujeres pujaron la friolera de 6.000, 10.000 y 12.000 euros, pero solo una de ellas, la coanfitriona Sandra García-Sanjuán, se atrevió a dar finalmente el beso en los labios del intérprete.

La filántropa explicó al respecto en una entrevista posterior a la gala que durante el momento pensó: “No puede ser tener a este pedazo de hombre aquí, que medio mundo se volvería loco por besarle. No, no nos vamos a quedar sin beso, esto no nos lo perdonan”. Además, García-Sanjuán se ha deshecho en halagos para el actor, al que tilda de ser un “tío estupendo” y “muy simpático”, además de un “bellezón”.

Publicación de la estrella en sus redes sociales. FOTO: Instagram William Levy

El actor, por su parte, quiso aprovechar la ocasión para agradecer en sus redes el enorme cariño que está recibiendo de la población española durante su estancia en nuestro territorio: “Noche mágica con excelentes compañeros!!! (…) Gracias a mi gente linda por tanto cariño. Los amo. No olviden que lo mejor que podemos hacer es ayudar a alguien más sin esperar nada a cambio”.