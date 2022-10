‘Shen’ pisa fuerte, todo preparado para una subasta millonaria

Los fósiles ya no se exponen solo en los museos. Desde hace unos años se ha incrementado el interés de coleccionistas privados de obtener piezas únicas de la historia y añadirlas como una obra más de arte a su repertorio. Por esta razón, las casas de subastas de todo el mundo han comenzado a ofertar objetos arqueológicos, unas ventas que, a juzgar por las pujas, están siendo muy rentables.

El próximo 30 de noviembre saldrá a subasta por primera vez el fósil de un Tyrannosaurus rex en Asia. Este es uno de los especímenes más reconocidos gracias, en gran medida, a la relevancia que ha logrado entre la audiencia por algunas obras maestras del cine como Jurassic Park. Según los expertos, si todo va según lo previsto, el precio final de adquisición podría oscilar entre los 15 y los 25 millones de dólares.

Shen, el dinosaurio que se subastará en noviembre. FOTO: Christie's

Sobre la venta, la casa de subastas Christie’s explicaba que “este es un espécimen de clase mundial para museos e instituciones, y su subasta en Hong Kong en noviembre ofrece una oportunidad sin precedentes para que los coleccionistas de APAC posean una pieza excepcional de nuestra historia natural global”.

Descubrimos a Shen, un fósil con mucha historia

Los propietarios actuales han bautizado su última joya paleontológica como Shen, “dios” en mandarín. Este espécimen de T. rex fue descubierto en 2020 en Hell Creek (Montana) y su origen se ha situado en el periodo Cretácico, hace unos 66 millones de años. El ejemplar está bien conservado y se trata de un dinosaurio adulto que mide exactamente 12,2 metros de largo, 4,6 metros de alto y 2,1 metros de ancho. Con este tamaño, ¿quién no querría tenerlo en el salón de su casa?

Bromas aparte, el nuevo propietario del fósil deberá encontrar un amplio espacio para dar cabida a esta curiosa mascota. El personal de Christie’s espera que sea un coleccionista privado el que adquiera la pieza, junto a todos sus derechos, por lo que en un mes el tiranosaurio podrá ser rebautizado.

Como explican desde la propia casa de subastas, el interés por los restos paleontológicos entre los coleccionistas cada vez es más alto: “Hemos sido testigos de una creciente demanda en la región de objetos de importancia histórica, y esperamos sinceramente involucrar a museos, instituciones, coleccionistas y al público en general de todo el mundo en esta extraordinaria oportunidad”, exponía Francis Belin, presidente de Christie’s Asia-Pacífico.

En los últimos años, debido a esta nueva tendencia, se han roto incluso récords dentro del sector. Stan the T. rex se vendió por casi 32 millones de dólares y the Raptor por más de 12 millones de dólares. Antes de descubrir si Shen logra superar a sus predecesores, los curiosos podrán echar un vistazo a sus huesos en el museo de ciencia de Hong Kong y en el teatro y sala de conciertos Victoria de Singapur, una oportunidad que no se presenta todos los días.