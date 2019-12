Aguado insta a Vox a retirar su enmienda a la totalidad a las rebajas fiscales del Gobierno regional

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha instado este martes a Vox a rectificar y retirar su enmienda a la totalidad al proyecto de ley de tres nuevas deducciones impositivas en el tramo autonómico del IRPF que beneficiarían a jóvenes, estudiantes y familias con personas en situación de dependencia a su cargo.

Publicidad

“Espero que rectifiquen, que retiren esa enmienda a la totalidad y permitan tramitar el proyecto de ley”, ha señalado Aguado en alusión a Vox en declaraciones a Onda Madrid, recogidas por Efe.

Vox se alía con la izquierda para bloquear una nueva bajada de impuestos en la Comunidad de Madrid.



Espero que rectifiquen y permitan tramitarla 👇🏻 pic.twitter.com/dSRvd6ZHUU — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) December 17, 2019

Ha asegurado que el Gobierno regional no va a aprobar los presupuestos para 2020 con el fin de incluir esta rebaja de impuestos, como sugiere Vox, por considerar que “sería una temeridad”.

"Tendremos que hablar con ellos, ver qué es lo que buscan, si persiguen el bloqueo por el bloqueo o si es que hay una alguna razón de peso detrás que no nos han contado", ha explicado el también portavoz del Gobierno regional.

Sería "una pena" que no se aprobaran en la Asamblea estas tres deducciones fiscales que van a ayudar a muchas familias, que están estudiadas y bien dimensionadas, que no afectan a la ley de estabilidad presupuestaria y que permiten cumplir el objetivo de déficit y la regla de gasto, ha subrayado.

Publicidad

Aguado ha apuntado que no entiende bien el planteamiento de Vox de que es obligatorio tramitar estas deducciones en una ley de acompañamiento de los presupuestos.

"No sé muy bien qué persiguen, pero, desde luego, lo que van a hacer es complicar, sino tumbar la tramitación de este proyecto de ley y, por lo tanto, impedir que esta rebaja fiscal se apruebe", ha recalcado.

Publicidad

Ante la exigencia de Vox al Gobierno regional de elaborar unos presupuestos para el año próximo, Aguado ha manifestado, según recoge la agencia Efe, que “la política no va a de bravuconadas o temeridades, que es lo que parece que quiere hacer Vox; la política, cuando hablamos de presupuestos y de gestión de impuestos, va de tener certidumbres y certezas”.

Para poder elaborar unos presupuestos, "necesitamos una previsión de ingresos a cuenta para 2020 que no tenemos porque el Gobierno de Pedro Sánchez todavía no nos la ha facilitado", ha explicado.

"Si no tenemos esa previsión de ingresos a cuenta, no podemos elaborar los presupuestos porque no sabemos cuánto vamos a ingresar en 2020", ha insistido.

Aproximadamente el 70 por ciento de los ingresos de la Comunidad de Madrid dependen de esas entregas a cuenta que le comunica el Gobierno de España al Ejecutivo regional.

"¿Si no tenemos ese dato, qué presupuestos vamos a hacer? Ojalá pudiéramos tener los presupuestos, como todos los años anteriores, y haberlos aprobado en tiempo y forma, pero no ha sido posible porque Pedro Sánchez no está por la labor", ha explicado.

Aún así, “en cuanto podamos, en cuanto tengamos ese dato, los elaboraremos, los llevaremos a la Cámara y ahí se podrá debatir sobre ellos, como siempre”, ha agregado. EFE