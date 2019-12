Escolares madrileños le “dan marcha” a la Navidad

«All I want for Christmas is you» («Todo lo que quiero por Navidad eres tú») es una melodía popular, que se ha convertido en la banda sonora de estas fechas navideñas en todo el mundo. A pesar de tratarse de una canción que fue lanzada al mercado hace tan solamente 25 años, resuena cada año con tanta fuerza como otros clásicos. Es el caso de «Noche de Paz» o «Fum, Fum, Fum». Sin embargo, como se cuenta en un reciente documental, a pesar de la magia que transmite y aunque parezca impensable e inimaginable, Mariah Carey no la compuso durante esta época del año, sino todo lo contrario. Se encerró a grabar en su estudio en pleno verano y, en apenas un cuarto de hora, compuso la pieza.

Publicidad

Meses de preparación

Algunos de los participantes en este VII Concurso de Villancicos, organizado por La Razón, afirman que ellos también llevan meses preparando sus canciones. Al principio a muchos les parecía raro y fuera de lugar. ¡En pleno octubre, apenas empezado el curso escolar, preparando villancicos! Sin embargo, como en el caso de la diva americana, el esfuerzo ha tenido su recompensa y han conseguido, gracias a su perseverancia, llegar hasta la final de este concurso, que ya se ha convertido en toda una tradición.

La Gran Final se celebró el pasado miércoles 18 de diciembre en el Auditorio de Mutua Madrileña, en pleno Paseo de la Castellana en Madrid, con Roberto Brasero, el hombre del tiempo de Antena 3, como maestro de ceremonias, que venía directo de dar la información meteorológica de «Noticias 1». Hacia las 17:00 horas de la tarde, los participantes de los seis colegios de la Comunidad de Madrid que habían logrado llegar a esta última fase, así como sus padres, hermanos y abuelos, se empezaban ya a agolpar en las puertas del recinto, cuyo acceso es por la calle Eduardo Dato. Con nervios, muchos nervios. Inquietos. Moviéndose de un lado para otra. Sin parar de cuchichear con sus «colegas» de clase. Sus acompañantes intentaban tranquilizarlos recordándoles lo mucho que habían trabajado durante los últimos días para que todo saliera a la perfección. Alguna abuela le recordaba a su nieto con ternura que «no se preocupara», que para ella «era el mejor todos los días del año»; que ganara o no, era lo de menos, pero que este año en alguna de las cenas o comidas de Navidad, tendría que cantar de nuevo su villancico a toda la familia».

Para el jurado, compuesto por Gema Pajares, jefa de la Sección de Cultura de LA RAZÓN; Javier Martí, presidente de la Fundación Excelentia, y Juan Pablo Partido, director general de Tiendas de Unión Musical (UME), fue verdaderamente complejo determinar el pódium en esta ocasión. De hecho, los tres primeros puestos se dirimieron por apenas un punto de diferencia entre cada uno de ellos.

El Colegio Gredos San Diego logró el primer premio de esta edición interpretando el villancico «Christmas Time», compuesto por un padre del centro y arreglos de Samuel González. Con María Fernández al frente, lograron contagiar su alegría y sus ganas de fiesta.

Publicidad

Factoría Disney

El segundo premio recayó en la melodía «Lloviendo en Navidad», una versión de «How far I’ll go» («¡Cuánto de lejos iré!», de la banda sonora de la película «Vaiana», interpretada por el Colegio Sagrado Corazón Fuencarral. Dirigidos por Esther Rodríguez y Esther Jiménez-Ortiz, la puesta en escena simulando la caída de la lluvia con percusión corporal sorprendió a todos los asistentes. Realmente original y bien ejecutado. Marcos Durán, integrante del grupo y uno de los solistas, indicaba que la canción la habían elegido entre todos, pero había sido «la profe» la encargada de poner la letra.

Disney volvió a irrumpir con el tercer clasificado, el Colegio Mater Inmaculata. Los alumnos de Raquel Brea propusieron «¡Es Navidad!», una interpretación navideña de «Bajo el mar», del clásico de «La Sirenita». Se trata de un villancico que transmite un mensaje claro, como afirmaba rotundo Elías Sanz, uno de los alumnos: «Nos gusta la Navidad, es una fiesta importante y hay que celebrarla a lo grande».

Publicidad

El cuarto puesto fue para el Colegio Sagrado Corazón de Jesús Rosales. Junto con sus profesoras Asun Yraolagoitia y María José Pérez, el grupo subió al escenario para interpretar «El camino de la Navidad», inspirada en el tema «Segundas partes entre suicidas», de Sofía Ellar. Eduardo Gómez, uno de los integrantes del grupo, hacía hincapié en la gran cantidad de tiempo que han invertido preparando el villancico, empleando, incluso, buena parte de los recreos para perfeccionarlo.

El Colegio Los Nogales trajo al Auditorio Mutua Madrileña el ritmo de los colombianos Morat, con «Ha nacido el amor», que le valió la quinta posición. Las profesoras Patricia Marín y Esther Echevarría acompañaron al grupo con sus instrumentos. Nagore Yestera, una de las alumnas, recordaba con mucho sentimiento el espíritu que encierra el villancico que interpretaron e indicaron que es el mismo que debe animar toda la Navidad: «Ha nacido el amor y es felicidad». Yestera también hizo hincapié, divertida, que «como han tenido que ensayar mucho, se han librado de alguna que otra clases de ‘‘mates”».

Regalos

El sexto clasificado de esta séptima edición fue el Colegio San Eugenio y San Isidro con «Pastores a Belén», un precioso villancico puertorriqueño, que demandó una gran exigencia vocal a todos los integrantes de la formación dirigida por Amparo Hernández. Celia Díaz, una de las cantantes explicaba que «muchos de los que somos de este grupo cantamos en un coro, aquí estamos algunos de los que formamos parte del mismo».

Todos los participantes recibieron su correspondiente premio conmemorativo por cortesía de Ferposán, empresa especializada en trofeos, medallas así como figuras de bronce. Además, cada uno de ellos recibió una bolsa con diferentes regalos entre los que se encontraba una figura de Bandai, bien de la colección «Dragon Ball» o bien de «Tiny Toes Conejito», y dos juegos de cartas de ASMODEE, Fantasía S.A. y Toledo 1085. El primer grupo clasificado también recibió una maleta, y el segundo, un reloj.

También hubo premios para el propio colegio. Ignacio Barreiro directo general de Olla y Sartén, entregó a cada uno de ellos un bono para un taller de cocina. Por su parte, Juan Pablo Partido, de Unión Musical, obsequió a cada uno de los centros un conjunto de instrumentos para el aula de música, mientras que, por cortesía de Martí, todos se llevaron una gran cesta de Navidad.

Sin duda alguna, un evento como éste no habría sido posible sin la inestimable colaboración de las empresas patrocinadoras: UME, Fundación Mutua Madrileña; Dobble y Jungle Speed; Bandai, Viajes El Corte Inglés, Ferposan, CaixaBank, Gesmedia y Martí.