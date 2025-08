Madrid acelera: Fórmula E y F1 el mismo año con impacto récord

«Isabel Díaz Ayuso ha conseguido traer a Madrid los dos Campeonatos del Mundo más importantes del automovilismo en el mismo año. Estamos encantados y va a ser un gran éxito deportivo, económico y de público», explica el CEO de la Fórmula E, el español Alberto Longo. Está ilusionado porque sea esta cita la primera carrera que se celebre en España en los once años que lleva este mundial corriendo por todo el mundo. «El calendario de competiciones nunca había contado con una prueba en nuestro país. Va a ser un acontecimiento único -afirma- y puede que contemos con algún piloto español en esta especialidad». La elección del trazado madrileño fue casi por casualidad. La desgracia de la DANA en Valencia hizo suspender una sesión de entrenamientos oficiales en ese circuito el año pasado. «Ante esta circunstancia -explica Alberto Longo- llamamos al Jarama para saber si podríamos hacer los test allí y la respuesta fue muy positiva, organizándolo todo en menos de 72 horas. Fue un éxito y los mismos equipos participantes pidieron hacer una carrera en el trazado madrileño. Aunque no era la primera opción, la negociación con las personas del RACE fue rápida y fácil, entre amigos. Y en poco tiempo llegamos a un acuerdo».

El máximo dirigente de la Fórmula E está convencido de que la cita madrileña será un éxito, con una asistencia estimada de más de veinte mil espectadores directos, transmisión de la carrera a través de una de las grandes cadenas de televisión en abierto y, quizás, la presencia de algún piloto español en la parrilla de salida. «Mi sueño es que la carrera del Jarama la ganara un español», afirma. Se estima que una competición de esta categoría durante el fin de semana da trabajo directo a unas dos mil personas y mueve un flujo económico en la ciudad superior a los cien millones de euros. Además contará con el apoyo de cuatro grandes empresas que crearán la estructura necesaria para hacer de la carrera madrileña un éxito en todos los campos.

Para Longo el tener una competición de la Fórmula E en España es muy importante, ya que en la parrilla de salida hay fabricantes con fuertes intereses en nuestro país, como Cupra o los dos equipos del grupo Stellantis. En su opinión, «España es un mercado muy interesante no solo para los fabricantes, sino también para los anunciantes que tenemos. Y para favorecer una actividad comercial en un mercado de gran volumen es importante tener un piloto local. En el presente hay 24 asientos en la F-1 y 20 más en la Fórmula E. Es decir, hay 44 pilotos que pueden ocupar una plaza en un monoplaza de Campeonato del Mundo. Estoy convencido de que no pasará mucho tiempo sin que haya un español en la Fórmula E ya que es la especialidad más importante del mundo en términos de audiencia, solo superadas por la F1». Según sus datos, la formula E se retransmite en directo en 192 países y la ven 550 millones de personas. «Pero en España no hemos tenido estos niveles a pesar de que los dos fundadores de esta idea somos españoles. No tenemos la misma repercusión que en otros países como Japón, China, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra o Indonesia», comenta Longo, quien explica asimismo que existe la posibilidad además de que la Fórmula E visite asimismo Barcelona, ya que el contrato firmado permite hacer carreras alternando el Jarama con otras ciudades españolas y en Barcelona podría revivir la historia en un circuito urbano como Montjuic, que ya fue escenario de la F-1.

Vanguardia

La aspiración de Albero Longo es que la Fórmula E llegue a ser el referente en el deporte del motor. «La industria está virando hacia la movilidad eléctrica, ya que su tecnología es mucho más fiable. Los motores eléctricos tienen muchos menos componentes, son más baratos de mantenimiento y más rápidos además de más limpios. Su implantación tiene sus plazos, porque no es viable cambiar el parque automovilístico mundial en veinte años. Pero vemos que la mayoría de las inversiones en I+D de los fabricantes las están haciendo en movilidad eléctrica. Marcas como DS fueron pioneras y apostaron por nosotros desde el principio. Ahora vemos que lo que aprenden en nuestras carreras lo incorporan a sus cadenas de montaje. Sin esta transmisión de tecnología la Formula E no existiría. Hay una transferencia de conocimientos y tecnología de la pista a al proceso de fabricación. Este era un objetivo prioritario cuando creamos esta especialidad y es fundamental si queremos atraer a las grandes marcas de este sector. Es el banco de pruebas de una tecnología que es muy nueva, la electrificación en la movilidad, y aquí probamos muchas cosas que rápidamente se pueden trasladar al coche de calle”.

La temporada decido segunda de la F-E dará comienza el 7 de diciembre en Sao Paulo y previamente habrá sesiones de entrenamientos previos en octubre en el circuito de Valencia, ciudad sede de la organización de la Fórmula E. La reglamentación futura de la Fórmula E evolucionará en la temporada 2027 hacia los monoplazas de la Generación 4, con motores que llegarán a los 600kw, lo que significa casi doblar la potencia actual. Los primeros test están siendo espectaculares, con velocidad punta que supera los 320 kilómetro por hora y aceleraciones de 0 a 100 en 1,7 segundos».