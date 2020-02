Tres millones para reducir las cotorras en Madrid

Tienen una altísima tasa de éxito reproductor. Cada pareja de cotorras argentinas pone una media de seis huevos, con dos puestas al año, de los que sobreviven más de cuatro ejemplares. Se han convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el Ayuntamiento de Madrid después de que su población haya aumentado un 33 por ciento en los últimos tres años llegando a alcanzar los casi 13.000 ejemplares. Así, desde el Área de Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante han elaborado un plan integral para reducir y controlar a la cotorra argentina y a la cotorra de Kramer en la ciudad. Para ello, el Consistorio ha iniciado el expediente de contratación para su implantación y en el que consta que se destinarán 2.930.097 euros.

El Ayuntamiento busca con este plan –que arrancará en octubre y tendrá una duración de 23 meses– reducir al 10 por ciento, es decir, a 1.300 ejemplares, la población en libertad de las dos especies de estas aves exóticas consideradas invasoras mediante captura, el control de puestas, así como otras acciones como el apeo de nidos y retirada de restos, control biológico y veterinario y la gestión de individuos con el fin de disminuir la población, según informaron a LA RAZÓN fuentes municipales.

En 2005 se estimaba que en Madrid había 1.700 ejemplares, en 2016 ya alcanzaban los 9.000 y, según los datos del último censo elaborado el pasado año por la Sociedad Española de Ornitología SEO/Birdlife, ya se habían registrado 12.975. Además se localizaron un total de 4.408 nidos que pueden llegar a alcanzar los 200 kilos de peso, lo que además supone un riesgo para las ramas que lo soportan y, como consecuencia, para los ciudadanos ante posibles caídas.

Además, generan problemas de presión sobre la fauna autóctona y sobre el arbolado de parques, de zonas verdes y de alineación.

Ante su incremento poblacional y las constantes quejas de los vecinos que sufren las molestias ocasionadas por su comportamiento gregario, el Ayuntamiento de Madrid, amparado en el Real Decreto 630 de 2013 del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente –donde se cataloga en el Anexo I del mencionado Real Decreto a las Cotorras como Aves Invasoras y hace referencia especial al papel de las administraciones en el control o erradicación de especies exóticas que amenacen los ecosistemas o los hábitats–, puso en marcha un estudio destinado a evaluar diferentes métodos de control y captura que permitan a medio plazo frenar su crecimiento y disminuir progresivamente el tamaño de su población.

Las autonomías que cuentan con una mayor población son Madrid en primer lugar y Cataluña en segundo. En estas dos comunidades se concentra el 73% del total. También es considerable el número en Andalucía, que acumula otro 16%. En el censo realizado en 2019 en el municipio de Madrid se localizan 4.408 nidos y se estima que hay entre 11.154 y 12.975 ejemplares, lo que supondría casi la mitad de la población nacional según la cifra obtenida a escala estatal por la Sociedad Española de Ornitología.

Carabanchel, a la cabeza

Llama además la atención el estudio llevado a cabo por distritos, siendo tres los que destacan por el tamaño de su población de cotorra argentina. A la cabeza se encuentra Carabanchel, con 2.547. Le sigue Moncloa-Aravaca con 2.298 ejemplares y, en tercer lugar, se encuentra el distrito de Latina, con 2.229. Los tres están situados en la zona del eje oeste-suroeste y reúnen casi un 54,5% de la población de cotorras de la ciudad.

Se instalan mayoritariamente en los árboles de la familia de las pinaceas (81%), sobre todo en cedros y en menor medida pinos, seguido de árboles caducifolios (6%), generalmente plátanos.

Al tratarse de una especie exótica invasora, los ejemplares capturados no pueden ser reintroducidos al medio natural, siendo su destino el sacrificio. Según fuentes municipales, el eutanasiado ético de los animales se llevará a cabo por métodos que no contravengan la normativa sobre bienestar animal. La empresa adjudicataria deberá establecer un plan de gestión que contemple el traslado de las capturas, los métodos a emplear para el sacrificio, así como el tratamiento de los cadáveres, debiendo presentar documentación del gestor homologado para los procesos que sea necesario. En caso de mantener los ejemplares en cautividad por un tiempo, la empresa adjudicataria deberá aportar documentación sobre el lugar de cautiverio para garantizar que se cumple con la normativa de bienestar animal y que los animales se encuentran de manera reglada.

Entre los tipos de captura que podría emplearse estaría la de adultos en los nidos durante la noche, el uso de redes abatibles, cañones lanza redes y jaulas. Además se procederá a la retirada de pollos, a la manipulación de puestas de huevos y a la retirada de nidos.

El problema de las cotorras no sólo afecta Madrid capital, también a municipios como Alcorcón, donde hace unos días se retiraban tres nidos de considerables dimensiones. En Leganés han aumentado y en Getafe se aprobó un pliego para proceder a su control, no obstante el plan no se pudo llevar a cabo por la oposición de Podemos, que proponía esterilizar a los machos entre las medidas de control. En Rivas también se han observado más nidos de cotorras.