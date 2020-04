Las autoridades madrileñas, divididas ante la posibilidad de dejar salir a los niños

Hay opiniones para todos los gustos, pero lo que está claro es que la posibilidad de suavizar el confinamiento para los menores de edad está generando un gran debate que deja dos posturas encontradas: los partidarios de dejar salir a los niños y los que opinan que puede suponer un paso atrás en el camino hacia el control total de la epidemia de coronavirus. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha pronunciado sobre el tema un día después de que se hiciera público que este había sido motivo de discrepancias en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

“Creo que es importante hacer una reflexión”, ha dicho el regidor, el mismo que hace ahora una semana reivindicó que las autoridades sanitarias deberían revisar las estrictas condiciones de aislamiento que están soportando los menores, una circunstancia que podría derivar en consecuencias no solo físicas, sino también psicológicas. “Si las autoridades sanitarias lo considerasen pertinente, sería partidario”, ha dicho, a la vez que también ha indicado que, en el caso de que la decisión fuese negativa, también lo acataría. Ninguno pierde de vista que el objetivo prioritario es frenar la escalada de nuevos infectados.

De momento, ya se han pronunciado vocales de los Servicios Epidemiológicos de la Comunidad de Madrid. Estos han apuntado que con las cifras de contagio y enfermos actuales, no se puede permitir el desconfinamiento para los niños en la región dado que la “relevancia” de este colectivo poblacional a la hora de transmitir la enfermedad es “clara”. No hay que olvidar que, pese a que la gran mayoría de los infantes no desarrolla síntomas graves de coronavirus (de hecho, muchos son asintomáticos), sí que esta demostrado que tienen una alta capacidad para contagiar.

María Ordabás, efa del servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, lo ha ratificado en declaraciones a Ep: “Me gusta ser muy clara, la prudencia ahora tiene que mandar y hay que pensar en la relevancia que tienen los niños de cara a transmitir la enfermedad. Su papel en la transmisión del coronavirus está claro y hay que ser muy prudentes”.

Así, esto ratifica la postura que adoptó ayer la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. En su reunión semanal, el Consejo de Gobierno de la Comunidad rechazó la propuesta de su vicepresidente y portavoz, Ignacio Aguado, de instar a Pedro Sánchez a suavizar el confinamiento entre los menores. “Lo hemos sometido a debate en el Consejo de Gobierno y no ha habido acuerdo. Yo seguiré defendiendo esta necesidad”, dijo Aguado ante los medios de comunicación.

El último apoyo lo ha encontrado en una compañera de partido. Esta mañana, Begoña Villacís, madre por partida triple, ha recordado que los más de 30 días que los pequeños llevan encerrados en casa están empezando a hacer mella en su estado de ánimo. “Se deberían estudiar otras fórmulas, se puede tomar como ejemplo otras grandes ciudades europeas. No es una medida de desescalamiento del confinamiento, pero tampoco estamos en la misma situación que hace un mes”, ha subrayado.