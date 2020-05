Aguado no descarta un nuevo confinamiento en septiembre

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, es partidario del regreso a las aulas de los alumnos de todas las etapas educativas al menos 15 días antes de final de curso porque “nada nos garantiza nos garantiza que no estemos igual en septiembre porque el confinamiento no mata el virus, lo único que permite es que la sanidad no colapse, pero llegará septiembre y estaremos en las mismas hasta que no haya un medicamento o vacuna”, ha manifestado en declaraciones a los medios. Es por esto por lo que cree que “no podemos renunciar a nuestro día a día, no podemos renunciar a abrir nuestros negocios ni a que los niños no recuperen una cierta normalidad en los colegios”.

Para Aguado lo preocupante es que ahora cada vez más familias se van a incorporar a sus trabajos pero no hay con quién dejar a nuestros hijos. “No podemos dejarlos con los abuelos, por razones evidentes; tampoco podemos llevarles al pueblo y eso significa que hay que buscar una solución ya al margen de que se pueda recuperar la actividad docente presencial, no podemos seguir condenando a las familias a tener que hacer malabares imposibles".

De momento, la Consejería de Educación está buscando soluciones para que al menos 15 días se puedan abrir los colegios, siempre garantizando las medidas sanitarias, según ha dicho.

Un pacto a tres bandas

En cuanto a la posibilidad de alcanzar un pacto para la reconstrucción, Aguado no ha descartado que pueda llegar a producirse y que se forme una mesa a tres con la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y con Ángel Gabilondo, por el PSOE. para poder intentar, junto con Cs, sentar las bases de una reconstrucción económica y social. “Los madrileños no nos perdonarían que con más de 13.000 muertos en Madrid no nos sentáramos a hablar y tratar de ponernos de acuerdo; es un deber moral". En su opinión, "necesitamos construir unos planteamientos poder avanzar y reconstruir una comunidad que etá muy dañada por los fallecimientos, pero también de tejido empresarial”.