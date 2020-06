Desalojan en Madrid una fiesta con 200 personas que hacían apuestas ilegales en una finca

La Policía Nacional desalojó el pasado domingo, todavía en fase 1 de la desescalada, una fiesta paraguaya con unas 200 personas en donde supuestamente se hacían apuestas ilegales, ha informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Tras una llamada vecinal, hasta el lugar acudieron varios agentes, que comprobaron que allí estaban realizando una multitudinaria comilona, por lo que fueron propuestos para sanción los adultos, un total de 107 personas, por incumplir el estado de alarma en la fase 1 de la desescalada, que no permitía reuniones de más de 10 personas. Había también casi un centenar de menores de edad.

Los concentrados, que no tenían mascarillas y no guardaban las distancias de seguridad, mostraron una actitud hostil hacia los agentes y algunos de ellos estaban borrachos. En ese lugar la comunidad paraguaya suele hacer competiciones consistentes en carreras atléticas de 100 metros entre dos personas, en las que suelen haber dinero de por medio; aunque en este caso cuando llegó la Policía no pudo comprobarlo.

En la finca también había un bar sin licencia y varias barbacoas donde se cocinaba carne. Hace unos días la Policía Municipal de Madrid descubrió una barbacoa ilegal dentro de un local sin licencia cercano al barrio del Pilar donde varios paraguayos preparaban y repartían comida sin permiso para ello. Europa Press