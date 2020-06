Madrid registra ya casos de Covid importados, pero Fomento insiste en no reforzar los controles en Barajas

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, no ha ocultado su indignación por el hecho de que ya hay dos casos importados de coronavirus en hospitales madrileños desde que se abrió el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el pasado 21 de junio, a los países del espacio Schengen y Sanidad Exterior no ha reportado ni un solo caso aún a la sanidad madrileña. Por eso, Aguado volvió a exigir un Plan efectivo para el aeropuerto después de calificar el protocolo de entrada por Barajas del Ejecutivo central de «insuficiente», un «paripé» que, a su juicio, no servirá para frenar que se convierta en un «coladero» del virus cuando es el Gobierno central «el único que tiene capacidad para tomar medidas» en el control fronterizo. «El protocolo se intenta disfrazar de seguridad pero tiene muchas deficiencias», aseguró Aguado tras el consejo de Gobierno.

El vicepresidente madrileño calificó de «decimonónico» que los turistas que llegan a Madrid tengan que rellenar un formulario, «cuando lo normal es que se haga de manera digital» y luego deba revisar ese formulario un funcionario.

En cuanto al control de temperatura, otra de las medidas que se vienen aplicando, cree que tampoco es efectiva teniendo en cuenta que hay una parte importante de personas que no se puede identificar porque no tienen sintomatología. Y en cuanto a la inspección visual, «no se si hay alguien con la capacidad sobrehumana de detectar con una inspección visual si alguien tiene cara de padecer coronavirus».

Aguado cree que «es frustrante repetir los mismos errores de hace cuatro meses y volver al punto de partida de la crisis sanitaria». La Comunidad de Madrid cree que la medida más eficaz sería realizar pruebas PCR en el país de origen de los turistas porque la Comunidad «no tiene ni la capacidad ni el marco jurídico para hacerlo. Nos encontramos en una situación de indefensión porque vemos la ola y el Gobierno, en lugar de tomárselo en serio, frivoliza».