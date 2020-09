Almeida llama a la unidad y la verdad frente al Covid

De entrada, gestión y trabajo. Eso es lo que el Alcalde de Madrid exige al Gobierno de la Nación. Y decir la verdad. José Luis Martínez-Almeida desgranó, en la entrevista que le realizó La 1 de TVE, el pensamiento de millones de españoles que, a día de hoy, no saben cuántos fallecidos se ha cobrado la pandemia del Covid. “Estamos ante los hechos más trágicos que ha padecido España desde la Guerra Civil”. El alcalde de Madrid rechazó todo intento de juego político para instalarse en el “y tú mas”, pero sí exigió que el Ejecutivo de Pedro Sánchez diga cuántos muertos por Covid ha sumado nuesto país. “Sánchez dijo que lo sabremos cuando acabe la pandemia. Yo creo que ese momento ha llegado. Deberíamos saber a día de hoy el cómputo. Las cifras del Registro Civil y la Seguridad Social desmienten al Gobierno”. En otro orden de cosas, preguntado por el caso Kitchen se reafirmó en que, ante todo, debe primar la presunción de inocencia, “algo que parece no existir para el PSOE, que pregunta por un caso en el que los hechos aún deben confirmarse mientras calla sobre la guerra sucia contra ETA o los 680 millones de euros de los ERE”. En este punto rechazó las voces que desde fuera de la formación conservadora apuntan a una refundación del partido o el cambio de sede. Las lecciones de Ferraz se las deben de aplicar primero en casa. Marcó en la entrevista, de manera clara, la postura de su partido sobre la renovación del CGPJ, su disposición al diálogo pero con líneas rojas: las que ha marcado Unidas Podemos y sus graves críticas y desprecio a la Justicia. “Podemos no puede tener silla en el CGPJ”, sentenció. Además de expresar sus temores sobre las filtraciones de Pedro Sánchez sobre las conversaciones que deben conducir a la constitución del órgano de gobierno de los jueces. En un plano más local reivindicó -como ya realizó en otras ocasiones- que los ayuntamientos deben de disponer de los remanentes que han acumulado. Desmontado en el Congreso el intento del Gobierno de hacerse con esas tesorerías, que son de los ciudadanos, en palabras de Almeida “el gobierno hizo de la necesidad virtud y me alegro porque entendieron que no pueden seguir por la senda de no hablar con los ayuntamientos” . Por último el alcalde exhibió su buena sintonía con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y calificó de “ensoñaciones” del PSOE una crisis en el Gobierno de la Puerta del Sol, y se reafirmó en desarrollar los Acuerdos de la Villa, firmados con todas las fuerzas políticas, para impulsar la economía, la sanidad y las políticas sociales. Un desafío más necesario que nunca hoy en día ante el escenario que marca el Covid.