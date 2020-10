Almeida: “Illa sabe que en 10 días no tendrá ninguna justificación para prorrogar el estado de alarma”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, “sabe que los números de Madrid están mejorando de forma considerable y consistente por las medidas que adoptó la Comunidad”, así que “es consciente de que dentro de 10 días posiblemente no tenga ninguna justificación para prorrogar el estado de alarma”.

Así lo indicó durante su visita a una nueva construcción de viviendas en el PAU de Carabanchel por parte de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) después de que Illa afirmase que el estado de alarma no iba a durar más de dos semanas.

Ante las palabras del ministro, Almeida apuntó que “de la necesidad hace virtud”, porque “es consciente de que, en estos momentos, el estado de alarma no cumple con los requisitos que él mismo estableció, porque no los puso el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid, quien pone los requisitos en este decreto es el Gobierno de la nación y quien cambia los requisitos es el ministro Illa”.

En este sentido, el alcalde mostró su satisfacción, porque “si dentro de 10 días no hay que prorrogar el estado de alarma es porque Madrid estará en una situación, para el Gobierno de la nación, lo suficientemente sólida y consistente como para no tener que aplicar ese tipo de medidas”.

Preguntado por la decisión de Cataluña de cerrar bares y restaurantes frente a su propuesta de ampliar el horario hasta las doce de la noche, Almeida comentó que es una medida que plantea a las autoridades sanitarias, que será a las que les corresponde decidir si se puede ampliar ese horario o no.

El alcalde de la capital señaló que Madrid y Cataluña están en una situación “distinta”, ya que “en Madrid los números están bajando de forma considerable desde hace tres semanas, mientras que en Cataluña el número de contagiados está subiendo”.

Por ello, indicó que al ministro Illa “habría que decirle que, si el término de comparación es París, hoy la Comunidad de Madrid está por debajo de los números de París”. En este sentido, añadió que “eso le debería invitar a la reflexión por si las medidas que ha adoptado en la Comunidad de Madrid de forma unilateral son las adecuadas a los escenarios que estamos viviendo”.

Almeida reiteró que en Madrid bajan los números de contagios y destacó que los locales de restauración y hostelería “han hecho un esfuerzo importantísimo para cumplir con las exigencias” y, además, “no está acreditado que se haya producido ningún foco de contagio”, por lo que “estamos en condiciones de ampliar ese horario si las autoridades así lo deciden”.

El regidor madrileño dijo que le gustaría que, de vez en cuando, desde el Gobierno “no se hablase solamente de Madrid, no se situara sólo a Madrid en la diana y no se culpabilizara a Madrid de lo que está pasando en España” porque “lo que pasa en España, no es culpa de Madrid”.

Por último, incidió en que los datos de la segunda ola no son culpa de Madrid “única y exclusivamente” ya que “estamos viendo otras comunidades autónomas con números muy preocupantes, en el entorno de los 700 contagios”. Sin embargo, lamentó, “no hemos visto que desde el Gobierno hablen de ninguna otra comunidad o territorio que no sea Madrid”.